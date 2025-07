Το φερόμενο ως θύμα δεν την αποδέχεται. Όπως δήλωσε η 21χρονη φοιτήτρια στη New York Post: «Δεν δέχομαι τη συγγνώμη μόνο και μόνο επειδή νιώθω ότι οι συγγνώμες είναι μόνο λόγω της μεγάλης προβολής που έχει το βίντεο».

«Δεν νομίζω ότι είναι από την καρδιά τους», είπε. «Αλλά ελπίζω ότι θα μπορούσαν να δουν τι έκαναν λάθος και να κατανοήσουν καλύτερα πώς να λειτουργούν ή να ενεργούν σε ορισμένες καταστάσεις» υπογράμμισε.

Βίντεο κατέγραψε τη συμπλοκή στις 7 Ιουλίου, όταν η 45χρονη μητέρα και η 21χρονη κόρη της – μαζί με έναν άνδρα αγνώστων στοιχείων – επιτέθηκαν στη φοιτήτρια καθώς εκείνη προσπάθησε να παρκάρει σε μια θέση που κρατούσε για αυτές φίλος τους.

‘A mother-daughter duo and a man allegedly attacked a driver after she attempted to remove trash cans blocking a parking spot in Queens.’

– FOX 5 pic.twitter.com/CaD25DRlF8

— The Daily Sneed™ (@Tr00peRR) July 9, 2025