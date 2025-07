Όταν ένας σύλλογος πληρώνει πολλά εκατομμύρια ευρώ για έναν ποδοσφαιριστή, αναμένει από αυτόν να αποδώσει τα μέγιστα για την ομάδα. Ωστόσο, ο χώρος του ποδοσφαίρου δεν είναι πάντα «παραμυθι» με αίσιο τέλος. Πολλοί αθλητές δεν ανταποκρίνονται στις υψηλές προσδοκίες, που θέτει η αγοραστική τους αξία, καταλήγοντας παραγκωνισμένοι.

Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, που οι ομάδες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα την απόκτηση των λεγόμενων «wonderkids», οι περιπτώσεις που ένας παίκτης δεν ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες του συλλόγου και των οπαδών, πληθαίνουν.

Ο Ζοάο Φέλιξ Σικουέιρα γεννήθηκε στις 10 Νοεμβρίου του 1999, στο Βιζέου της Πορτογαλίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις ακαδημίες της Πόρτο πριν μετακινηθεί στην Μπενφίκα το 2015, ενώ το 2018 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα. Σε 43 εμφανίσεις με τους «αετούς της Λισαβόνας», σκόραρε 20 γκολ και μοίρασε 11 ασίστ.

Κατέκτησε το πρωτάθλημα Πορτογαλίας τη σεζόν 2018-19, έλαβε τα βραβεία καλύτερος νέος παίκτης της χρονιάς για τη Πριμέιρα Λίγκα και το βραβείο Golden Boy. Οι επιδόσεις του αυτές «τράβηξαν τα βλέμματα» μερικών εκ των κορυφαίων κλαμπ της Ευρώπης.

Στις 03 Ιουλίου του 2019 η Ατλέτικο Μαδρίτης ξόδεψε 127,2 εκατομμύρια ευρώ για να τον εντάξει στο δυναμικό της. Στη Μαδρίτη δεν απογοήτευσε με τις επιδόσεις του, όμως δεν δικαιολόγησε και τα χρήματα που δαπάνησε η ομάδα για να τον αποκτήσει. Έτσι, ξεκίνησαν οι δανεισμοί. Αρχικά στην Τσέλσι και την Premier League, μετά στην Μπαρτσελόνα. Στις 21 Αυγούστου του 2024 οι «μπλε» του Λονδίνου θα αγοράσουν έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ τον ποδοσφαιριστή. Παρόλα αυτά δόθηκε ξανά δανεικός, αυτή τη φορά στη Μίλαν στις 03 Φεβρουαρίου του 2025.

Σε κανέναν από τους δανεισμούς του δεν εντυπωσίασε και δεν κατόρθωσε ποτέ να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες που υπήρχαν στο πρόσωπό του, τον καιρό που αγωνιζόταν στην Μπενφίκα. Πλέον το μέλλον του είναι αβέβαιο, με τον 25χρονο να δείχνει ενδιαφέρον για επιστροφή στην πατρίδα του και τους «αετούς της Λισαβόνας».

🚨🦅 João Félix opens doors to Benfica return: “Seeing Bruno Lage the coach, who I know and was important for my career, earns points in my decision over future and I see with good eyes returning to Benfica”.

“And it is, maybe, where I am most inclined…”, told Cm Jornal. pic.twitter.com/KOd9RyeyWu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2025