Οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο αρχίσουν να εξετάζουν να μετατρέψουν μέρος από τα τεράστια αποθεματικά τους σε ευρώ, χρυσό και κινεζικό γουάν, μειώνοντας την έκθεσή σε αμερικανικό δολάριο.

Αυτό οφείλεται στις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται πλέον στο παγκόσμιο εμπόριο κυρίως λόγω των νέων σημαντικών δασμών που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ, αλλά και στη γεωπολιτική ανασφάλεια και τις διαρκείς συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο.

Στοιχεία από την ανεξάρτητη ομάδα σκέψης Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις σε κεντρικές τράπεζες και τα οποία επικαλείται το Reuters, δείχνουν το πως διαμορφώνεται η τάση αυτή.

Ο χρυσός μεγάλος ευνοημένος

Στην έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 75 κεντρικές τράπεζες και διεξήχθη μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου, πριν τις νέες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, φαίνεται ότι περισσότερο τείνει να ευνοηθεί από τις εξελίξεις ο χρυσός. Το καθαρό (net) 40% των κεντρικών τραπεζών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι σχεδιάζουν να αυξήσουν τις συμμετοχές τους σε χρυσό την επόμενη δεκαετία. Δεν είναι τυχαίο ότι οι τιμές του πολύτιμου μετάλλου εξακολουθούν να κινούνται κοντά σε επίπεδα ρεκόρ, πάνω από τα 3.300 δολάρια η ουγγιά.

Το δολάριο, το πιο δημοφιλές νόμισμα στην περσινή αντίστοιχη έρευνα, έπεσε στην έβδομη θέση φέτος των προτιμήσεων στην έκθεση OMFIF. Το 70% των ερωτηθέντων λένε ότι το πολιτικό περιβάλλον των ΗΠΑ τους αποθαρρύνει από το να επενδύουν στο δολάριο. Πρόκειται για διπλάσιο ποσοστό πριν από ένα χρόνο.

Ευρώ και γουάν

Όσον αφορά τα νομίσματα, το ευρώ και το γιουάν αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερο από τη διαφοροποίηση κεντρικών τραπεζών μακριά από το δολάριο. Το 16% των κεντρικών τραπεζών που συμμετείχαν στην έρευνα του OMFIF ανέφεραν ότι σχεδιάζουν να αυξήσουν τα αποθέματά τους σε ευρώ τους επόμενους 12 έως 24 μήνες, καθιστώντας το ως το νόμισμα με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Το καθαρό ποσοστό αυτό πριν από ένα χρόνο ήταν 7%.

Κατά συνολικά την επόμενη δεκαετία το γιουάν πάντως εμφανίζεται πιο ευνοημένο, με το καθαρό 30% των κεντρικών τραπεζών να αναμένουν να αυξήσουν τα αποθέματά τους στο νόμισμα της Κίνας Το μερίδιο του γουαν στα παγκόσμια αποθεματικά αναμένεται να τριπλασιαστεί στο 6%.

Λαγκάρντ: Ευκαιρία για το ευρώ οι νέες συνθήκες στο εμπόριο

Την ισχυροποίηση του ευρώ ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα έχει προβάλλει και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Οι εν εξελίξει παγκόσμιες οικονομικές αλλαγές προσφέρουν «ευκαιρίες στην Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερο έλεγχο της δικής της μοίρας και στο ευρώ να αποκτήσει παγκόσμια προβολή», ανέφερε. Προς το παρόν, το ευρώ είναι το δεύτερο πιο χρησιμοποιούμενο νόμισμα στον κόσμο, αντιπροσωπεύοντας το 20% των παγκόσμιων συναλλαγματικών αποθεμάτων, σε σύγκριση με το 58% του δολαρίου ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ.

Η αύξηση της παγκόσμιας θέσης του ευρώ θα αποφέρει απτά οφέλη, όπως χαμηλότερο κόστος δανεισμού, μειωμένη έκθεση στις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και προστασία από κυρώσεις, επεσήμανε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

Η παγκόσμια θέση του ευρώ βασίζεται στον ρόλο της Ευρώπης στο εμπόριο. Η ΕΕ είναι ο πιο σημαντικός εμπορικός εταίρος στον κόσμο, ο βασικότερος εταίρος για 72 χώρες που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 40% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Αυτό αντικατοπτρίζεται στο μερίδιο του ευρώ ως νομίσματος τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 40%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ. Για να αξιοποιήσει πλήρως το ευρώ τις δυνατότητές του, η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τρεις θεμελιώδεις πυλώνες, τη γεωπολιτική αξιοπιστία, την οικονομική ανθεκτικότητα και τη νομική και θεσμική ακεραιότητα, επεσήμανε η Κριστίν Λαγκάρντ.