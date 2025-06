«Βαθιά ανήσυχος από τα νέα που φτάνουν από τη Μέση Ανατολή», δηλώνει ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο μήνυμά του στο «Χ» για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Καλώ όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και την πυρηνική ασφάλεια. Η διπλωματία παραμένει ο μόνος τρόπος για να φέρει ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Πάρα πολλοί άμαχοι θα είναι για άλλη μια φορά θύματα μιας περαιτέρω κλιμάκωσης. Η ΕΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα εμπλεκόμενα μέρη και τους εταίρους μας για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δηλώνει ο κ. Κόστα.

Deeply alarmed by the news arriving from the Middle East.

I call on all parties to show restraint and respect for international law and nuclear safety.

Diplomacy remains the only way to bring peace and security to the Middle East region. Too many civilians will once again be…

— António Costa (@eucopresident) June 22, 2025