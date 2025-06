Ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, IAEA) ανακοίνωσε για αύριο, Δευτέρα, μια «έκτακτη συνεδρίαση» στην έδρα του οργανισμού αυτού του ΟΗΕ στη Βιέννη, μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

«Δεδομένης της επείγουσας κατάστασης στο Ιράν, συγκαλώ έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κυβερνητών (του οργανισμού) για αύριο», έγραψε σήμερα ο Ραφαέλ Γκρόσι στο X. Στο Συμβούλιο Κυβερνητών του ΔΟΑΕ μετέχουν 35 μέλη.

In light of the urgent situation in Iran, I am convening an emergency meeting of the @IAEAorg Board of Governors for tomorrow.

— Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) June 22, 2025