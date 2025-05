Η αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της Euroleague που διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχει ξεκινήσει.

Οι ομάδες βρίσκονται ήδη στην πόλη που θα φιλοξενηθεί το μίνι τουρνουά και τόσο οι παίκτες, όσο και οι προπονητές έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν πριν αρχίσουν οι… μάχες στο παρκέ της «Etihad Arena».

Μία τέτοια ευκαιρία είχαν ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Βασίλης Σπανούλης, με τους δύο άνδρες να συναντιούνται και να έχουν μια όμορφη συζήτηση μαζί και με τον συνεργάτη του τεχνικού του Ολυμπιακού, Στέφανο Τριαντάφυλλο, αλλά και τον Γενικό Διευθυντή των Ερυθρόλευκων, Νίκο Λεπενιώτη.

Vassilis Spanoulis and Giorgos Bartzokas had a friendly and positive conversation just two days before facing each other in the semifinal 🤝🏽#hoopsforthoughtgr #olympiacosbc #olympiacos #asmonaco #euroleague #basketball #paobc #finalfour pic.twitter.com/SBWrqAMWm2

