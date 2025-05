Όλα τα σενάρια, μεταξύ των οποίων το ύψος καταρτιών, τα ταραγμένα νερά από το γύρισμα της παλίρροιας και η απουσία ρυμουλκού, εξετάζονται στο πλαίσιο των ερευνών για τις αιτίες που οδήγησαν στην πρόσκρουση του εκπαιδευτικού ιστιοφόρου του Μεξικανικού Πολεμικού Ναυτικού στη Γέφυρα του Μπρούκλιν, στις ΗΠΑ.

Το μεγάλο σκάφος την ώρα της πρόσκρουσης έκανε ελιγμούς σε ταραγμένα νερά, η παλίρροια είχε μόλις γυρίσει και ένα γρήγορο ρεύμα ανέβαινε προς τον East River, καθώς έπνεε άνεμος ταχύτητας 10 μιλίων/ώρα, αναφέρει το δημοσίευμα του Associated Press.

Αν και τέτοιοι κίνδυνοι αντιμετωπίζονται εύκολα από έμπειρους καπετάνιους, ενδεχόμενα λάθη μπορεί να αποβούν μοιραία – όπως και έγινε – σε ένα λιμάνι με έντονη κίνηση όπως αυτό της Νέας Υόρκης, όπου τα στενά κανάλια, οι άνεμοι και οι δίνες καθιστούν δύσκολη τη διέλευση.

Μέχρι τώρα δεν έχει αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε την πρόσκρουση του 90μετρου Cuauhtemoc στη γέφυρα, με τα τρία κατάρτια του σκάφους να πέφτουν σαν ντόμινο προκαλώντας δύο θανάτους και πολλούς τραυματισμούς. Η έρευνα από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών πιθανόν να διαρκέσει μήνες.

Ωστόσο, τα πλάνα από βίντεο όσων βρίσκονταν στην προκυμαία δείχνουν το πλοίο να πέφτει στη γέφυρα με την όπισθεν και με πλήρη ταχύτητα, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο καπετάνιος έχασε τον έλεγχο της μηχανής. Υπάρχουν επίσης ερωτήματα σχετικά με το αν το ρυμουλκό συνοδείας απομακρύνθηκε πολύ νωρίς ενώ θα έπρεπε να είχε προσδεθεί στο πλοίο ή να παραμείνει μαζί του μέχρι αυτό να βγει στον ωκεανό.

Ο πρώην ναυτικός Σαλ Μερκογκλιάνο, ο οποίος έχει οδηγήσει πολλά πλοία στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, δήλωσε ότι όλα αυτά τα «χειρότερα σενάρια» όπως το ύψος του πλοίου, το ισχυρό ρεύμα, ο δυνατός άνεμος και η απουσία μιας πιο ελεγχόμενης συνοδείας ρυμουλκού συνέβαλαν στην τραγωδία.

«Το συνετό θα ήταν να φύγουν δύο ώρες νωρίτερα, μόλις η παλίρροια ξεκινούσε. Αυτή θα ήταν η ιδανική στιγμή αλλά δεν νομίζω ότι φαντάστηκαν πως η μηχανή του σκάφους θα τους έριχνε στη γέφυρα», εκτίμησε ο ίδιος.

Παρ’ όλα αυτά, τόνισε, χάρη στα χαλύβδινα κατάρτια δεν είχαμε περισσότερους θανάτους. Οι άνδρες παρέμειναν δεμένοι στη θέση τους αντί να βρεθούν στο νερό από ύψος 12 ορόφων. «Θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερο, να βλέπουμε ανθρώπους να πνίγονται στο ποτάμι δεμένοι σε ιμάντες».

