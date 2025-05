Το σοκ της ζωής τους πέρασαν αυτόπτες μάρτυρες που βρέθηκαν στη Γέφυρα του Μπρούκλιν τη στιγμή που το ιστιοφόρο του Μεξικανικού Πολεμικού Ναυτικού προσέκρουσε σε αυτήν καθώς περνούσε από κάτω, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματος και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι ναύτες.

Όπως αναφέρει το Associated Press, το εκπαιδευτικό ιστιοφόρο βρισκόταν σε παγκόσμια περιοδεία όταν προσέκρουσε στη γέφυρα σπάζοντας τα τρία κατάρτια του, αφήνοντας μερικούς ναύτες να κρέμονται από ιμάντες ψηλά στον αέρα περιμένοντας βοήθεια.

Ένα ζευγάρι που κάθονταν έξω για να παρακολουθήσουν το ηλιοβασίλεμα είδαν το πλοίο να χτυπά τη γέφυρα. «Είδαμε κάποιον να κρέμεται αλλά ήταν θολά και μπορέσαμε να ζουμάρουμε με το κινητό μας και να δούμε ότι υπήρχε όντως κάποιος που κρεμόταν από λουρί ασφαλείας στην κορυφή για τουλάχιστον 15 λεπτά προτού μπορέσουν να τον σώσουν».

Ο 23χρονος Νικ Κόρσο μόλις είχε βγάλει το κινητό του για να απαθανατίσει το πλοίο που περνούσε τη γέφυρα με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Τότε ακούστηκε κάτι σαν δυνατό σπάσιμο ενός «μεγάλου κλαδιού» και ακολούθησαν πολλά ακόμα.

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή άρχισαν να τρέχουν και στο πλοίο ξέσπασε «πανδαιμόνιο» δήλωσε ο ίδιος. Αργότερα είδε μια χούφτα ανθρώπων να κρέμονται από ένα κατάρτι. «Δεν ήξερα τι να σκεφτώ, έλεγα, μήπως πρόκειται για ταινία;».

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς δήλωσε ότι η 142 ετών γέφυρα γλίτωσε από μεγάλες ζημιές και τουλάχιστον 19 άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη.

Τα πλάνα από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφουν τη στιγμή που τα κατάρτια διαλύονται σαν χάρτινα καθώς «βρίσκουν» στη γέφυρα, κόβουν την ανάσα.

Ένα από αυτά δείχνει το πλοίο να κινείται με την όπισθεν, να προσκρούει στην κάτω πλευρά της γέφυρας, οι κορυφές των ιστών να κόβονται και το σκάφος να παρασύρεται προς την πλευρά του East River, ενώ οι θεατές απομακρύνονται γρήγορα από την προκυμαία.

I’m still in shock, right underneath the #BrooklynBridge – my hands are still shaking. Omg I really pray everyone is ok. #Mexican Sailing Ship. #Dumbo #NYC #Brooklyn – #cuauhtemoc #ship #Prayers pic.twitter.com/nd5vKQBtL2

— S.H (@SammmSparks) May 18, 2025