Απανωτές είναι οι σεισμικές δονήσεις που έχουν σημειωθεί στη Βόρεια Εύβοια σε λιγότερο από ένα 24ωρο.

Ειδικότερα, εννέα σεισμικές δονήσεις έχουν σημειωθεί στην περιοχή του Προκοπίου από τα ξημερώματα ως τις 11 σήμερα το πρωί Κυριακή.

Ο κόσμος στην περιοχή είναι ανήσυχος, ενώ αρκετά σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Οι σεισμολόγοι εξετάζουν το φαινόμενο, αλλά δεν το θεωρούν ανησυχητικό.

Ο δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης μιλώντας στο evima.gr, ανέφερε πως, «ο σεισμός που έγινε την νύχτα με επίκεντρο μεταξύ Προκοπίου και Πηλίου και ο δεύτερος που ακολούθησε, σήμερα στο ίδιο σημείο προκάλεσε ζημιές σε κτίρια.

Ο δήμαρχος ζητά από τους κατοίκους του Προκοπίου αλλά και των γύρω χωριών να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους.

«Ήδη επικοινώνησα με τον αρμόδιο υπουργό κ. Κατσαφάδο ώστε να σταλεί κλιμάκιο της ΔΑΕΦΚ αύριο και να ελεγχθούν τα κτήρια. Οι ζημιές σε σπίτια είναι πολλές», είπε χαρακτηριστικά.

Η μεγαλύτερη είναι μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στις σήμερα 9:56 το πρωί.

Μια ακόμη μικρότερη (4,1 βαθμών), έγινε στις 2:52 τα ξημερώματα. Οι υπόλοιπες είναι μεγέθους από 1,9 ως 3,5 βαθμούς Ρίχτερ.

#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 16 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/IyFynvszec

— EMSC (@LastQuake) May 17, 2025