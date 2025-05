Στον διεθνή Τύπο έχει φτάσει η υπόθεση της Blue Skies, με το Politico να κάνει λόγο για «σκάνδαλο χρηματοδότησης» που «συνταράσσει το κυβερνών κόμμα».

Προηγήθηκαν οι αποκαλύψεις από Inside Story και Documento που ανέδειξαν την υπόθεση, με το in να παρουσιάζει επιπλέον στοιχεία για αυτόν τον δαιδαλώδη λαβύρινθο, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να βρίσκεται – και για αυτό το ζήτημα- με την πλάτη στον τοίχο.

Το Politico σημειώνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν έρευνα σχετικά με τις σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας με την προαναφερθείσα εταιρεία.

Τα ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο της εταιρείας δημοσίων σχέσεων επικεντρώνονται σε μια σειρά από κορυφαία στελέχη της ΝΔ και στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη – συμπεριλαμβανομένου του Θανάση Μπακόλα, απερχόμενου γενικού γραμματέα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της πανευρωπαϊκής «ομπρέλας» των κεντροδεξιών κομμάτων, τονίζει το γνωστό μέσο.

Στη συνέχεια το Poltico αναφέρεται στα πεπραγμένα της Blue Skies. Μάλιστα, τη χαρακτηρίζει «ελάχιστα γνωστή εταιρεία», η οποία, όμως βρίσκεται στο κέντρο του πολιτικού σάλου και ιδρύθηκε από τον Θωμά Βαρβιτσιώτη, γιο και αδελφό πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, και τον Γιάννη Ολύμπιο.

Η Blue Skies είναι παρακλάδι της πολύ πιο γνωστής V+O, η οποία εκπροσωπεί μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2003 με μέτοχο τη V+O και μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον Βαρβιτσιώτη και τον Ολύμπιο. Εκείνη την εποχή, η Blue Skies μοιραζόταν την ίδια έδρα με την V+O, υπενθυμίζει το Politico.

Ο κύριος ισχυρισμός της αντιπολίτευσης είναι ότι η Blue Skies απασχολούσε υψηλόβαθμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με αφανή πολιτική χρηματοδότηση και ότι περίπου 15 υπάλληλοί της έκαναν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση των συμφερόντων του Μητσοτάκη, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στις οικογένειες των θυμάτων της χειρότερης σιδηροδρομικής καταστροφής της χώρας το 2023, όπως υπογραμμίζει το δημοσίευμα.

Η κυβέρνηση αρνείται οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία.

Η σχετική ανάρτηση του Politico στο Χ:

Greece’s opposition parties are demanding an investigation into the government’s ties to a politically connected communications company.https://t.co/2jdq9Ed6bd

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) May 1, 2025