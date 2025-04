Το Μουσείο Πράδο διεξάγει τώρα μια νέα έρευνα στην οποία ρωτά τους επισκέπτες σε ποιον πίνακα, απ’ όσους φιλοξενεί έχει περισσότερους χαρακτήρες.

Σύμφωνα με τον μύθο, η νεαρή γυναίκα που θα γινόταν η Αγία Ούρσουλα, κόρη του βασιλιά της Βρετάνης Δεονάτου, ξεκίνησε τον τέταρτο αιώνα από την πατρίδα της, την Αγγλία, έχοντας στη συντροφιά της έντεκα χιλιάδες παρθένες για να διασχίσει την ευρωπαϊκή ήπειρο. Οι λόγοι για το μακρύ ταξίδι της είναι ασαφείς και ακροβατούν ανάμεσα σε ένα προξενιό ή ένα προσκύνημα στη Ρώμη.

Πόσους ανθρώπους εντοπίζετε σε αυτόν τον πίνακα;

Ωστόσο, το ταξίδι τους έμελλε να εξελιχθεί σε εφιάλτης: όταν η πολυπληθής ομάδα των γυναικών έφτασε στην Κολωνία της Γερμανίας, θανατώθηκε από τους Ούνους.

Η Ούρσουλα έγινε αγία και οι συνοδοιπόροι της απασχόλησαν τις τέχνες. Ένας πίνακας, η Αγία Ούρσουλα με τις παρθένες, που δημιουργήθηκε γύρω στο 1490, ήταν τόσο εντυπωσιακός που ο άγνωστος ζωγράφος που τον φιλοτέχνησε ονομάστηκε «Δάσκαλος των 11.000 παρθένων», όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Eli Wizevich του περιοδικού Smithsonian.

Δυστυχώς όμως, αν θελήσετε να ρίξετε μια πιο προσεκτική ματιά στον πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο Μουσείο Πράδο στη Μαδρίτη, για να μετρήσετε τις γυναίκες που υποτίθεται ότι απεικονίζονται, θα απογοητευτείτε. Στον πίνακα υπάρχουν μόνο 139.

Για έναν πίνακα όπως η Αγία Ούρσουλα με τις έντεκα χιλιάδες παρθένες, το μέτρημα μέχρι το 139 δεν είναι ακατόρθωτο. Αλλά αν προσπαθήσετε να υπολογίσετε πόσοι άνθρωποι κοσμούν τα τα έργα του Ντένις φαν Άλσλοοτ, αυλικός ζωγράφος που εργάστηκε για την αριστοκρατία των Βρυξελλών, «Celebration of the Ommegang in Brussels: Procession of the Guilds» και «Celebration of the Ommegang in Brussels: the procession of Our Lady of the Sablon» το πιο πιθανό σενάριο είναι να μην τα καταφέρετε.

El Museo del Prado pone a la Inteligencia Artificial a “contar” historias https://t.co/mPLIJo0r00 pic.twitter.com/iGYLI6FCGZ — Museo del Prado (@museodelprado) April 8, 2025

Το Μουσείο Πράδο, το οποίο χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να αναβαθμίσει την μουσειακή εμπειρία, διεξάγει τώρα μια νέα έρευνα στην οποία ρωτά τους επισκέπτες του ποιος πίνακας έχει περισσότερους χαρακτήρες. Με μια γρήγορη ματιά, και οι δύο διαθέτουν μεγάλα πλήθη. Όμως, με 1.761 άτομα, κερδίζει την πληθυσμιακή μονομαχία.

Αυτός ο υπολογισμός είναι το αποτέλεσμα της νέας πρωτοβουλίας του Πράδο που βασίζεται στο AI: Με την ονομασία «Counting the Prado», το πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του πολιτιστικού ιδρύματος και της Sherpa.ai, μιας ισπανικής start-up εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που έχει «αναπτύξει έναν αλγόριθμο ικανό να αναγνωρίζει και να μετρά αντικείμενα και ανθρώπους σε μια επιλογή έργων τέχνης», σύμφωνα με μια ανακοίνωση.

Κατανόηση μέσω εξατομίκευσης

«Παρελάσεις, θριαμβευτικές αφίξεις, αποβιβάσεις [και] γιορτές» είναι ακριβώς τα είδη των γεγονότων που το μοντέλο A.I. είναι κατασκευασμένο για να μετράει, όπως εξηγεί η Sherpa.ai στην ανακοίνωσή της. Σκοπός του προγράμματος είναι «να ζωντανέψει τη συλλογή του μουσείου με δημιουργικό και οικουμενικό τρόπο, εντοπίζοντας λεπτομέρειες σε μια επιλογή έργων τέχνης όπου η ποσότητα, η επανάληψη ή ο συνωστισμός είναι ουσιώδεις για το θέμα που απεικονίζεται».

Το 2019, το Μουσείο Πράδο άρχισε να χρησιμοποιεί A.I. για να παρέχει περισσότερες πληροφορίες για το ιστορικό διαφόρων έργων τέχνης. Οι υπάλληλοι ήλπιζαν ότι αυτές οι προσπάθειες θα βοηθούσαν τους επισκέπτες που δεν είναι ειδικοί να επιτύχουν τη «μέγιστη κατανόηση», δημιουργώντας ένα «πολυεπίπεδο χρονολόγιο» που θα μπορούσε να εξατομικευτεί ανάλογα με τις βασικές γνώσεις του θεατή.

*Με πληροφορίες από: Smithsonian Magazine | Kεντρική φωτογραφία θέματος: «Celebration of the Ommegang in Brussels: Procession of the Guilds» | MUSEO DEL PRADO