Ο Πέδρο Πασκάλ απαντά στις φήμες για την Τζένιφερ Άνιστον

Ήταν το πρωί της Δευτέρας όταν το διαδίκτυο άρχισε να γεμίζει με φωτογραφίες της Τζένιφερ Άνιστον και του Πέδρο Πασκάλ από βραδινή τους έξοδο, και δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους και οι πρώτες φήμες. Τι τρέχει με τους δύο σταρ του Χόλιγουντ;

Η «Ρέιτζελ» και ο σταρ του «Μονομάχου 2» εθεάθησαν το βράδυ του Σαββάτου σε γνωστό bar – restaurant του Λος Άντζελες και αφού είχαν ένα δείπνο που κράτησε περίπου τρεις ώρες, έφυγαν με διαφορετικά αυτοκίνητα. Ωστόσο, πολλοί αναρωτήθηκαν αν πρόκειται για ρομαντικό ραντεβού ή επαγγελματική έξοδος – άλλωστε η Τζένιφερ Άνιστον και η Ρις Γουίδερσπουν πριν από μερικές εβδομάδες είχαν κάνει ανεπίσημη πρόταση στον Πέδρο Πασκάλ να παίξει μαζί τους στη σειρά «The Morning Show».

Τελικά αποδείχθηκε ότι κανείς δεν είχε δίκιο. Και αυτό έσπευσε να το ξεκαθαρήσει ο ίδιος ο 49χρονος σταρ της μεγάλης οθόνης.

Προτού περάσουν 48 ώρες από τότε που άρχισαν να ακούγονται οι φήμες, ο Πέδρο Πασκάλ βρέθηκε σε μια ειδική προβολή της δεύτερης σεζόν του «The Last of Us» και φυσικά δεν θα μπορούσαν να μην τον ρωτήσουν για τη σχέση του με την Τζένιφερ Άνιστον.

«Με την Τζεν είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι» είπε ο γνωστός ηθοποιός και συμπλήρωσε: «Είχαμε κανονίσει να πάμε για δείπνο το βράδυ του Σαββάτου και τελικά είχαμε ένα πολύ ωραίο μαρτίνι δείπνο».

Pedro Pascal is ready to come clean about his relationship with Jennifer Aniston… or is he?

‘The Last of Us’ season 2 premieres April 13 on HBO and will be available to stream on Max! pic.twitter.com/rumWUdDzgE

