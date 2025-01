Οι απουσίες της Μισέλ Ομπάμα και η αποστασιοποίηση της από τις πρόσφατες επίσημες εμφανίσεις του όπως όταν έδωσε μόνος του το παρών στην κηδεία του Τζίμι Κάρτερ ανταλάσσοντας αβρότητες με τον πρώην ορκισμένο εχθρό του και εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δεν βοήθησαν επίσης.

Το ίδιο και όσα είπε πρόσφατα στο podcast της φίλης της, της ηθοποιού και τραγουδίστριας Τζένιφερ Χάντσον, τον περασμένο μήνα. Όταν η οικοδέσποινα του podcast ρώτησε την πρώην πρώτη κυρία για τον σύζυγό της Μπαράκ, η Μισέλ απάντησε:

«Eίναι καλά, είναι καλά. Δουλεύει ακόμα πολύ σκληρά, ξέρεις. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα κάνει για πάντα».

Η Μισέλ Ομπάμα περιορίστηκε σε αυτό. Τα tabloid δεν ήθελαν και πολλά περισσότερα για να αναζητήσουν αν υπάρχει ρήξη ανάμεσα στο πρώην προεδρικό ζευγάρι των ΗΠΑ και τη σχέση της Μισέλ Ομπάμα με τον Μπαράκ.

«Τριάντα χρόνια μαζί και είχε να πει μόλις ότι είναι καλά; Ύποπτο…»

Συζητώντας τα χριστουγεννιάτικα σχέδια τους στη Χαβάη, η Μισέλ Ομπάμα είπε περισσότερα: «Θα πάμε στο νησί για λίγο ήλιο και για να προσπαθήσουμε να χαλαρώσουμε. Γι’ αυτό πρέπει να διαλέξεις σωστά τον άντρα σου. Ήμουν πολύ χαρούμενη όταν έμαθα ότι ήταν από τη Χαβάη».

Η Μισέλ Ομπάμα, 61, αγαπά πολύ τη Χαβάη. Αυτό δεν αμφισβητήθηκε ούτε από την ίδια ποτέ, ούτε από την κύκλο της που δικαιολόγησε την απουσία της στην κηδεία την περασμένη εβδομάδα του πρώην προέδρου Τζίμι Κάρτερ με τη δικαιολογία ότι «έχει δουλειές στη Χαβάη» ενώ η επόμενη πολυσυζητημένη αποχή της από την επικείμενη ορκωμοσία του Τραμπ στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα υπογραμμίζει την αποστασιοποίηση της από τις δημόσιες, θεσμικές, εμφανίσεις του συζύγου της.

εξήγησε στο περιοδικό People ότι «δεν υπάρχει καμία υπερβολή των συναισθημάτων της για τον [Τραμπ]. Η Μισέλ δεν είναι από αυτές που φοράνε ένα χαμόγελο ως μάσκα και προσποιούνται ρόλους για χάρη του πρωτοκόλλου».

«Η Μισέλ δεν κάνει τίποτα επειδή είναι προβλεπόμενο ή πρωτόκολλο ή παράδοση» πρόσθεσε.

Σε άλλο ρεπορτάζ της New York Post, μια πηγή είπε: «Η Μισέλ Ομπάμα ήταν πάντα πολύ σκόπιμη για το πού και πώς εμφανιζόταν. Εμφανίστηκε απρόθυμα στις εκλογές. Η απουσία της λέει πολλά».

που εκτιμάται ότι έχουν περιουσία 70 εκατομμυρίων δολαρίων, χτίζουν το οχυρό τους σε ένα παραλιακό συγκρότημα στο νησί Oahu. Το ακίνητο θα προστεθεί στο πορτφόλιο των ακινήτων που διατηρούν στην Ουάσιγκτον, το Σικάγο και το Martha’s Vineyard.

Το ζευγάρι που γνωρίστηκε το 1989 όταν έκαναν την πρακτική τους στη δικηγορία για την ίδια εταιρεία στο Σικάγο, γιόρτασε την 32η επέτειο του γάμου του τον Οκτώβριο και ανάρτησε μια φωτογραφία του αγκαλιά σε ένα μουσείο στη Νέα Υόρκη.

«Δεν θα μπορούσα να ζητήσω έναν καλύτερο σύντροφο και φίλο για να ζήσω μαζί τους», έγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα σε ένα μήνυμα που συνόδευε τη φωτογραφία.

«32 χρόνια γεμάτα δράση με το μέλι μου! Μέσα από όλα αυτά, σε ευχαριστώ που πάντα με προσέχεις, που είσαι δίπλα μου και βρίσκεις τρόπους να με κάνεις να χαμογελάσω. Σε αγαπώ, @Barack Obama» έγραψε εκείνη.

Όμως το διαδίκτυο θυμάται, οι ανταλλαγές των μηνυμάτων δεν έπεισαν τους ντετέκτιβ των μέσων κοινωνικής δικτύωσηςγια το «τέλειο ζευγάρι».

Χρήστες άρχισαν να αναπαράγουν απόσπασμα από συζήτηση σε πάνελ του 2022. Τότε η Μισέλ Ομπάμα είχε πει ότι για μια δεκαετία –όταν οι κόρες τους Μάλια και Σάσα ήταν μικρές– μισούσε τον σύζυγό της.

«Δέκα χρόνια που δεν άντεχα τον άντρα μου» είχε πει.

Το 2023, ο Μπαράκ Ομπάμα αναφέρθηκε στις δυσκολίες του έγγαμου βίου σε μια συνέντευξη στο CBS. Εκεί ρωτήθηκε για τα σχόλια της Μισέλ το προηγούμενο έτος.

«Επιτρέψτε μου να πω μόνο αυτό: σίγουρα βοηθάει το ότι δεν είμαι πλέον στο Λευκό Οίκο και έχω λίγο περισσότερο χρόνο να περνάω μαζί της», είπε.

Η Μισέλ Ομπάμα είχε πει ότι η κρίση στο γάμο τους είχε προκύψει από τις διαφορετικές προσωπικότητες τους.

«Ο Μπαράκ θέλει να μιλάει με ορθολογισμό», είπε κάποτε στην Όπρα Γουίνφρεϊ σε podcast όπου παραδέχτηκε ότι ήταν πιο αυθόρμητη από τον περίφημα ψύχραιμο Μπαράκ. «Μην μου μιλάς εμένα για λογική όταν είμαι θυμωμένη! Μην μου πουλάς ανάλυση, Καλύτερα φύγε από εδώ και άσε με να ηρεμήσω!» είχε πει.

Η Μισέλ Ομπάμα έχει παραπονεθεί στο παρελθόν για τις απαιτήσεις που έφερε στη ζωή της η πολιτική καριέρα του συζύγου της, σημειώνει η Τelegpraph.

«A Promised Land», του 2020, ο πρώην πρόεδρος έγραψε ότι η σύζυγός του τού είχε πει ότι ήταν απογοητευμένη με τις πολλές ώρες που εργαζόταν ως γερουσιαστής του Ιλινόι, λέγοντάς του: «Δεν είναι αυτό που συμφώνησα μαζί σου, Μπαράκ. Νιώθω ότι τα κάνω όλα μόνη μου».

Το ζευγάρι έχει βρεθεί αρκετές φορές αντιμέτωπο με τις παρατεταμένες φήμες για τα βλέμματα απιστίας του Μπαράκ.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η star του Friends, Τζένιφερ Άνιστον, αποφάσισε να απαντήσει στις φήμες ότι είναι ερωμένη του Μπαράκ Ομπάμα.

«Είναι όλα απολύτως αναληθή» είπε για τους ισχυρισμούς ενός αμερικανικού περιοδικού tabloid που έγραψε ότι η Τζένιφερ Άνιστον και ο Μπαράκ Ομπάμα είχαν σχέση και η Μισέλ Ομπάμα είναι «προδομένη».

Το δημοσίευμα αναπαράχθηκε και συζητήθηκε σε δημοφιλές podcast, το Who? Weekly.

Οι οικοδεσπότες ισχυρίστηκαν ότι οι Ομπάμα «ζούν χωριστά» ενώ αυτός και η Άνιστον είναι ζευγάρι.

Η Άνιστον σε εμφάνιση της σε talk show απέρριψε τα δημοσιεύματα και τις φήμες.

«Τον έχω συναντήσει μια φορά. Ξέρω τη Μισέλ περισσότερο από αυτόν» είπε.

