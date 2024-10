Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ Ομπάμα αντάλλαξαν και διαδικτυακές ευχές, «ανεβάζοντας» στα social media την ίδια φωτογραφία.

Το ζευγάρι που είναι παντρεμένο από το 1992 κλείνει τα 32 χρόνια γάμου.

Και οι δύο μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους μια φωτογραφία, στην οποία ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί στην αίθουσα ενός μουσείου τέχνης, μπροστά από αφίσες χορού του Alvin Ailey.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στην ανάρτησή του: «Ευτυχισμένη επέτειο Μισέλ Ομπάμα, 32 χρόνια μαζί και δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερη σύντροφο και φίλη για να περάσω τη ζωή μου».

Happy anniversary, @MichelleObama ! 32 years together, and I couldn’t have asked for a better partner and friend to go through life with. pic.twitter.com/04t41YYfN6

Η Μισέλ Ομπάμα σε μήνυμα προς τον σύζυγό της ανέφερε: «32 χρόνια γεμάτα δράση με τον γλυκό μου! Μετά από όλα αυτά, σε ευχαριστώ που πάντα με στήριζες, που ήσουν δίπλα μου και που έβρισκες τρόπους να με κάνεις να χαμογελάω. Σε αγαπάω».

32 action packed years with my honey! Through it all, thank you for always having my back, being by my side, and finding ways to make me smile. I love you, @BarackObama. pic.twitter.com/6ndEaW1tSu

