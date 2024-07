Ο Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ ανακοίνωσαν επίσημα τη στήριξή τους προς την Κάμαλα Χάρις για την προεδρία των ΗΠΑ.

Μετά από ημέρες σιωπής από την πλευρά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, σήμερα Παρασκευή ανήρτησε ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο Χ όπου φαίνεται η Χάρις να μιλά στο κινητό μαζί με τον ίδιον και την Μισέλ Ομπάμα.

«Η Μισέλ και εγώ δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο περήφανοι που σε υποστηρίζουμε και που θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κερδίσεις αυτές τις εκλογές και να μπείς στο Οβάλ Γραφείο», γράφει ο Μπαράκ Ομπάμα στη λεζάντα του βίντεο.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA

— Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024