Πρόκειται για το πρόσωπο που συζητούν όλοι τα τελευταία 24ωρα, μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν να μην είναι υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου.

Είναι το άτομο που κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθεί στην τελική μάχη απέναντι στον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο λόγος για τη σημερινή αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Κάμαλα Χάρις, η οποία σκοπεύει από το νέο έτος να είναι η πρώτη γυναίκα «ένοικος» στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Αρκετοί είναι εκείνοι που κάνουν λάθος στην προφορά του ονόματος της Χάρις, κάνοντας λάθος στον τονισμό.

Ωστόσο, η σημερινή υποψήφια για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών είχε σπεύσει μέσα από ένα βίντεο να ξεκαθαρίσει τη σωστή προφορά του ονόματός της, όντας τότε υποψήφια αντιπρόεδρος στο πλευρό του Τζο Μπάιντεν.

People pronounce my name many different ways. Let #KidsForKamala show you how it’s done. pic.twitter.com/7QoQGN0B4k

— Kamala Harris (@KamalaHarris) May 24, 2016