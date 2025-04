Η «Σκάλα της Αγάπης» (Love Ladder) είναι μια σκάλα με πάνω από 6.000 πέτρινα σκαλοπάτια, λαξευμένα σε βράχο ύψους 1.500 μέτρων στην Κίνα.

Δημιουργήθηκε από τον Liu Guojiang, έναν άντρα βαθιά ερωτευμένο με την Xu Zhaoqing, μια μεγαλύτερή του γυναίκα, την οποία παντρεύτηκε τη δεκαετία του 1950 παρά τα κοινωνικά ταμπού. Για να ξεφύγουν από την κοινωνική κατακραυγή, μετακόμισαν σε ένα απομακρυσμένο βουνό, όπου ο Liu πέρασε πάνω από 50 χρόνια σκαλίζοντας τα σκαλοπάτια, ώστε η Xu να μπορεί να μπαίνει με ασφάλεια μέσα στο σπίτι.

Αυτή η εντυπωσιακή κατασκευή έγινε γνωστή ως η «Σκάλα της Αγάπης». Το 2006, το ζευγάρι αναγνωρίστηκε για την ιδιαίτερη ιστορία του, κερδίζοντας το βραβείο για τη μεγαλύτερη ιστορία αγάπης στην Κίνα.

Ο Liu απεβίωσε το 2007, και η Xu το 2012. Σύμφωνα με τις επιθυμίες της, θάφτηκε δίπλα στον αγαπημένο της σύζυγο. Οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να μετατρέψουν το σπίτι και τη σκάλα τους σε μουσείο και τουριστικό αξιοθέατο, προς τιμήν της αγάπης τους. Ωστόσο, υπήρξαν αντιδράσεις από το κοινό, με πολλούς να επιθυμούν να διατηρηθεί η αυθεντικότητα και η αγνότητα του τόπου, μακριά από την εμπορευματοποίηση.

Αν και τα σκαλοπάτια σκαλίστηκαν με αγάπη, είναι απότομα και μπορεί να είναι επικίνδυνα για τους επισκέπτες στην Κίνα. Ωστόσο, λίγη προσοχή αρκεί για να μείνουμε ασφαλείς. Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή σοβαρά ατυχήματα μέχρι σήμερα.

I’m literally so scared 😱 for him! Why would he take such a risky chance climbing the Love ❤ Ladder in China? 🇨🇳😳😳😳 pic.twitter.com/PeWEdZcjBk

— Flying Scholar💕😊 (@EuchariaUrantaO) March 31, 2025