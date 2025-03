Μια θαυμάστρια κατηγόρησε την Μπλέικ Λάιβλι ότι την ακολούθησε έξω στο αυτοκίνητό της, αφού φέρεται να έμειναν στο ίδιο χλιδάτο ξενοδοχείο νωρίτερα αυτό το μήνα. Η Κάτλιν Κούπερ, κάτοικος του Χιούστον, λέει ότι έμεινε στο ξενοδοχείο 1928 στο Waco του Τέξας με τη μητέρα της στις 8 Μαρτίου, όταν έμαθε ότι η Λάιβλι έμενε στο ίδιο ξενοδοχείο, σε συνέντευξή της στην Daily Mail που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα.

«Μάθαμε ότι υπήρχε μια VIP που έμενε στο ξενοδοχείο από τους ανθρώπους της ρεσεψιόν όταν μπήκαμε μέσα» εξηγεί η Κούπερ.

«Συζητούσαν μεταξύ τους και υπήρχε αυτή η ενέργεια στον αέρα ότι κάτι συνέβαινε».

Η Κάτλιν Κούπερ, κάτοικος του Χιούστον

Η θαυμάστρια βιντεοσκόπησε τη Λάιβλι

Η 27χρονη Κούπερ ισχυρίστηκε ότι ένας υπάλληλος τους ειδοποίησε ότι αν «έμεναν εδώ γύρω» μπορεί να «έβλεπαν το πρόσωπο» – προκαλώντας αμέσως το ενδιαφέρον της. Η Κούπερ και η μητέρα της απόλαυσαν το δείπνο στο ξενοδοχείο, όπου ο σερβιτόρος τους είπε ότι η VIP καλεσμένη δεν ήταν άλλη από την ηθοποιό του Gossip Girl.

Ο σερβιτόρος φέρεται να είπε στο δίδυμο ότι η Λάιβλι – η οποία μόλις είχε φτάσει από το Όστιν όπου προωθούσε τη νέα της ταινία Another Simple Favor στο κινηματογραφικό φεστιβάλ SXSW – βρισκόταν εκεί για να επισκεφθεί τη Τζοάνα Γκέινς, στην οποία ανήκει το ξενοδοχείο.

«Τελειώσαμε το δείπνο και πήγαμε πίσω στο λόμπι και καθίσαμε στο σαλόνι, απλά αράζοντας. Και λίγο μετά από αυτό, η Λάιβλι μπήκε μέσα» αποκάλυψε η Κούπερ, η οποία είπε ότι άρχισε να βιντεοσκοπεί τη Λάιβλι με το τηλέφωνό της για να μπορέσει να δείξει το κλιπ στους φίλους της.

«Η φωνή της ήταν εξαιρετικά αναγνωρίσιμη»

Η Κούπερ κατέγραψε τη Λάιβλι να μπαίνει στο λόμπι ντυμένη με τζιν και λευκό πουκάμισο. Η Λάιβλι γρήγορα συνειδητοποίησε ότι την βιντεοσκοπούσαν και χρησιμοποίησε το χέρι της για να καλύψει το πρόσωπό της καθώς τη συνόδευαν υπάλληλοι του ξενοδοχείου και ένας φρουρός ασφαλείας.

«Όταν μπήκε μέσα [στο λόμπι], ήταν πολύ εντυπωσιακή. Η φωνή της ήταν εξαιρετικά αναγνωρίσιμη» δήλωσε η Κούπερ.

«Νομίζω ότι είπε γεια στους δύο ανθρώπους στη ρεσεψιόν. Μας κοίταξε. Πιστεύω ότι μας εντόπισε [να την βιντεοσκοπούμε]».

Η Κούπερ πίστευε ότι αυτή θα ήταν η τελευταία της αλληλεπίδραση με την ηθοποιό του It Ends With Us – λέγοντας ότι δεν είδε ξανά τη Λάιβλι για το υπόλοιπο της βραδιάς.

Tο ξενοδοχείο 1928 στο Waco του Τέξας

Η Λάιβλι βιντεοσκόπησε τη θαυμάστρια

Ωστόσο, οι δρόμοι τους φέρεται να διασταυρώθηκαν και πάλι το επόμενο πρωί, όταν η Κούπερ μάζευε το αυτοκίνητό της για να ετοιμαστεί για αναχώρηση. Τότε ήταν που η Κούπερ ισχυρίστηκε ότι η Λάιβι, 37 ετών, την πλησίασε έξω από το ξενοδοχείο.

«Φορτώναμε το αυτοκίνητό μας και άκουσα κάποιον να λέει, «Γεια», και ήταν μια γυναικεία φωνή» δήλωσε η Κούπερ. «Κοίταξα πάνω και είδα τη Λάιβλι. Έχει σηκώσει το τηλέφωνό της σαν να με καταγράφει. Από ένστικτο, απλά είπα «γεια»… γιατί τι να πεις;».

Η Κούπερ δήλωσε ότι «ενοχλήθηκε» από το περιστατικό, στο οποίο ισχυρίστηκε ότι η Λάιβλι έκανε κύκλο γύρω από το αυτοκίνητό της ενώ βιντεοσκοπούσε και φάνηκε να στοχεύει την κάμερα «προς την πινακίδα κυκλοφορίας της».

«Πραγματικά αιφνιδιάστηκα» δήλωσε η Κούπερ. «Στη συνέχεια παρέδωσε το τηλέφωνό της στον άνδρα της ασφάλειας και αυτός έκανε άλλον έναν γύρο γύρω από την πλευρά του συνοδηγού και μετά πήγαν και οι δύο πίσω στο ξενοδοχείο.

»Ήμασταν απλά μπερδεμένοι για το τι συνέβαινε».

«Είναι πολύ παρανοϊκή συμπεριφορά»

Η Κούπερ, η οποία φέρεται να είναι ταραγμένη από τη συνάντηση, μοιράστηκε λεπτομέρειες της υποτιθέμενης σύγκρουσης με τη Λάιβλι σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο Instagram Story της.

Είπε ότι αρκετοί «περίεργοι» λογαριασμοί άρχισαν να βλέπουν το βίντεο, μεταξύ των οποίων ένας από τους υπαλλήλους του ξενοδοχείου και μια γυναίκα που φαινόταν να ανήκει στην ομάδα της Λάιβί.

Η Daily Mail είδε στιγμιότυπα οθόνης των λογαριασμών που είδαν το Instagram Story της για να επιβεβαιώσει την αφήγηση της Κούπερ. «Είναι πολύ παρανοϊκή συμπεριφορά» δήλωσε η Κούπερ, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι έψαχναν να δουν αν θα ανέβαζα το βίντεο της».

*Με στοιχεία από pagesix.com