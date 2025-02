Στο έλεος πλημμυρών βρίσκεται η βορειοδυτική Αυστραλία. Οι σφοδρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμύρες και σημαντικές ζημιές σε υποδομές.

Οι αρχές έδωσαν εντολή στους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να προσέχουν τους κροκόδειλους.

Στο Κουίνσλαντ 600 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε διάστημα 24 ωρών σε ορισμένες περιοχές της πολιτείας.

Για το Τάουνσβιλ, μία πόλη περίπου 200.000 ανθρώπων, οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας. Η άνοδος της στάθμης των υδάτων οδήγησε στο κλείσιμο του τοπικού αεροδρομίου, ενώ περίπου 100 σχολεία δεν θεωρούνται ασφαλή για τους μαθητές.

Οι κάτοικοι έχουν κληθεί να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Σύμφωνα με τον συντονιστή της ομάδας διαχείρισης καταστροφών της πόλης, Ζακ Ντόους, 2.100 σπίτια κινδυνεύουν.

The North Queensland floods crisis has turned deadly with a woman losing her life when a rescue boat flipped. Dozens of people have been saved from rising floodwaters, with some areas receiving nearly 300mm of rain in just five hours. @rosannakingsun #7NEWS pic.twitter.com/5vOwAmPqJb

— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) February 2, 2025