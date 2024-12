Την ώρα που είναι σε εξέλιξη στη Νότια Κορέα, οι διαδικασίες απομάκρυνσης του προέδρου, Γιουν Σουκ Γέολ, μετά την απόφασή του να κηρύξει χτες «στρατιωτικό νόμο έκτακτης ανάγκης», ο υπουργός Άμυνας της χώρας Κιμ Γιονγκ-χιουν ζήτησε σήμερα συγγνώμη και πρότεινε να παραιτηθεί.

«Μετανιώνω βαθιά και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τη σύγχυση και την ανησυχία που προκλήθηκαν στο κοινό από τον στρατιωτικό νόμο» και «πρότεινα την παραίτησή μου στον πρόεδρο», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Κιμ.

Ο Γιουν κήρυξε στρατιωτικό νόμο στη διάρκεια διαγγέλματός του που μεταδόθηκε απευθείας από την τηλεόραση γύρω στις 22:30 (τοπική ώρα, 15:30 ώρα Ελλάδας) χθες, Τρίτη. Ανέστειλε την απόφασή του αφού το κοινοβούλιο απέρριψε την προσπάθειά του να αναστείλει κάθε πολιτική δραστηριότητα και να επιβάλει αυστηρή λογοκρισία στα μέσα ενημέρωσης.

Σημαντικότατο ρόλο στην ανατροπή της απόφασης του προέδρου έπαιξε ο ξεσηκωμός των πολιτών και των συνδικάτων της χώρας αφού κηρύχθηκε γενική απεργία.

Χιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν έξω από το κοινοβούλιο στη διάρκεια της περασμένης νύκτας, ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση του Γιουν και στη συνέχεια τη σύλληψή του και την παραίτησή του.

Σχεδόν τα δύο τρίτα των 300 μελών του κοινοβουλίου έσπευσαν να ψηφίσουν για να απορρίψουν τον στρατιωτικό νόμο.

Where nations are alive, revolutions happen like this. 🔥

비상계엄 #SouthKorea pic.twitter.com/Rr2OZvjC9z

— Muhammad Sami (@mrsami96) December 3, 2024