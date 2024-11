Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε εν μέσω των εκλογών σε «φήμες» κατά τις οποίες η ψηφοφορία στη Φιλαδέλφεια αμαυρώνεται από «τεράστια νοθεία», χωρίς να παρουσιάσει την παραμικρή απόδειξη για τον ισχυρισμό αυτό.

«Υπάρχουν πολλές φήμες για μαζική νοθεία στη Φιλαδέλφεια», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο, με ανάρτησή του στο Truth Social, μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που δημιουργήθηκε από την Trump Media & Technology Group.

Οι αρχές στη βορειοανατολική πολιτεία, την πλέον διεκδικούμενη στη σημερινή αναμέτρηση του Ντόναλντ Τραμπ με την Κάμαλα Χάρις, δεν έχουν κάνει λόγο ως τώρα για καμιάς μορφής νοθεία στη συγκεκριμένη πόλη.

Στην συνέχεια o Τραμπ πρόσθεσε με νέα ανάρτηση του πως γίνεται νοθεία και στο Ντιτρόιτ και απείλησε πως πλησιάζουν οι αρχές.

Ο εισαγγελέας της Φιλαδέλφεια Λάρι Κράσνερ εξέδωσε μια δήλωση-απάντηση στην ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ.

My response to Trump’s unfounded allegation of cheating in Philly’s general election:

The only talk about massive cheating has come from one of the candidates, Donald J. Trump. There is no factual basis whatsoever within law enforcement to support this wild allegation. 1/2

— DA Larry Krasner (@DA_LarryKrasner) November 5, 2024