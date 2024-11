Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα εξαιτίας αλλεπάλληλων εκρήξεων του ηφαιστείου Όρος Λεουοτόμπι Λάκι-Λάκι στην ανατολική Ινδονησία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, που έδωσαν εντολή στους κατοίκους παρακείμενων χωριών να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους.

«Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι τοπικές αρχές, έχουν επιβεβαιωθεί έξι θάνατοι», δήλωσε αρχικά στο τηλεοπτικό δίκτυο Kompas ο Άμπντουλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της ινδονησιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (BNPB).

🌋🇮🇩 Terrible situation in the southeast of Flores Island, Indonesia. The Lewotobi (Lakilaki) volcano erupted and launched powerful bombs of pyroclastic and volcanic ash towards nearby villages. Several houses caught fire and an intense rain of ash and gravel has forced residents… pic.twitter.com/HIUO8pi02T

Λίγο αργότερα ο Ιερώνυμος Λαμαουράν, αξιωματούχος στην περιοχή Ανατολική Φλόρες, έκανε λόγο για τουλάχιστον εννέα νεκρούς, διευκρινίζοντας πως οι ηφαιστειακές εκρήξεις, μετά της οποίες εκλύθηκαν λάβα, τέφρα, πυρακτωμένοι βράχοι και τοξικά αέρια από τον κρατήρα, έπληξαν επτά χωριά ως τώρα.

Το ηφαίστειο Λεουοτόμπι Λάκι-Λάκι, στη νήσο Φλόρες, που εκτιμούν ιδιαίτερα οι ξένοι τουρίστες, εξερράγη επανειλημμένα τη νύχτα. Σε οπτικό υλικό που εξασφάλισε το Γαλλικό Πρακτορείο, εικονίζονται χωριά κοντά στο όρος του ηφαιστείου να έχουν καλυφθεί από πυκνό στρώμα ηφαιστειακής τέφρας και κατά τόπους να βρίσκονται στις φλόγες.

Η ινδονησιακή εθνική υπηρεσία ηφαιστειολογίας αύξησε το επίπεδο συναγερμού στο μέγιστο στην περιοχή και παρότρυνε τους κατοίκους και τους τουρίστες να μην επιδοθούν σε καμιά δραστηριότητας σε ακτίνα τουλάχιστον επτά χιλιομέτρων γύρω από τον κρατήρα.

There have been reports of at least nine fatalities after an eruption at Mount Lewotobi Laki-laki on Flores Island

Indonesia 🇮🇩

November 3, 2024

Several houses, including a convent of Catholic nuns, were burned down due to hot ash and pyroclastic bombs from the eruption.

🎥 :… pic.twitter.com/XYVCoteU2t

— DISASTER TRACKER (@DisasterTrackHQ) November 4, 2024