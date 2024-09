Τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρο τον Λίβανο μόνο σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας, με το νέο μακελειό να αυξάνει την ανησυχία για περιφερειακή κλιμάκωση του πολέμου.

Αρχικά το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου είχε μιλήσει για 50 νεκρούς.

Παιδιά, γυναίκες και τραυματιοφορείς είναι μεταξύ των νεκρών, πρόσθεσε το λιβανέζικο υπουργείο.

This is a massacre of civilians. pic.twitter.com/lTSDlvwfnq

Over 50 killed—mostly women, children, and medics—and 300 wounded in today’s Israeli bombings of South Lebanon.

Israel is intentionally bombing the vicinity of hospitals and schools across South Lebanon, and critical roads leading to hospitals and medical facilities.

Israel is targeting civilian homes and infrastructure, not military targets.

These are blatant war crimes. pic.twitter.com/qWcukatbMS

