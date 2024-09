Την επιστροφή του στα βασιλικά καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του, πραγματοποίησε πριν από λίγες ώρες ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο οποίος ταξίδεψε στο Τσέλσι του Λονδίνου για να βρεθεί σε μία από τις αγαπημένες του γκαλερί, την Homelessness: Saatchi Gallery. Εκεί είδαμε και την αλλαγή στην εμφάνιση του, η οποία έχει ενθουσιάσει, και όχι άδικα. Μετά από καλοκαιρινές στιγμές, ο Γουίλιαμ φαίνεται να έχει υιοθετήσει αυτό το casual αξύριστο look, το οποίο έχει και την έγκριση των θαυμαστών.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ συναντήθηκε με καλλιτέχνες που συνεισέφεραν με νέα έργα στην έκθεση, αλλά και με άτομα που δεν έχουν στέγη κι ενέπνευσαν κάποια από τα έργα Τέχνης.

Τα βλέμματα φυσικά στράφηκαν στα γένια του, τα οποία δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, καθώς οι βασιλικοί προσέχουν την κάθε λεπτομέρεια. Ομολογουμένως είναι από τις πρώτες φορές που βλέπουμε τον Γουίλιαμ, αξύριστο. Συγκεκριμένα εμφανίστηκε για πρώτη φορά με μούσια σε ένα βίντεο περίπου έναν μήνα πριν, όπου βρέθηκε με την Κέιτ Μίντλετον, προκειμένου οι δυο τους να ευχηθούν καλή επιτυχία στην ομάδα της Αγγλίας.

Στη συνέχεια αποχωρίστηκε τα μούσια του, αφού εμφανίστηκε στην εκκλησία Crathie Kirk κοντά στο Μπαλμόραλ και έδειχνε καλοξυρισμένος. Τώρα όμως επέστρεψε στην πιο casual αισθητική και εμφανίστηκε ξανά με γένια, τα οποία κέρδισαν αμέσως την έγκριση των θαυμαστών του.

I demand Prince William apologise right now for being so hot. pic.twitter.com/CT366JDZ8q

— Prince & Princess of Wales (@TribesBritannia) September 5, 2024