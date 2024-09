Η Λότι Μος επέστρεψε παρέα με την ετεροθαλή αδελφή της, Κέιτ, στα 80α γενέθλια του πατέρα τους μετά την οικογενειακή ρήξη που προκλήθηκε όταν το μοντέλο απέκτησε λογαριασμό στο OnlyFans, με αποκαλυπτικό περιεχόμενο.

Σύμφωνα με το Daily Mail το σουπερμόντελ και η ετεροθαλής αδελφή της, Λότι, βρέθηκαν το Σαββατοκύριακο – μόλις λίγες ημέρες αφότου η Λότι είχε αποκαλύψει ότι κάποια στιγμή είχε αποξενωθεί τόσο πολύ από την οικογένειά της που ακόμη και η ίδια η μητέρα της σταμάτησε να της μιλάει.

Η διαμάχη φέρεται να ξεκίνησε όταν η Λότι, 26 ετών, άρχισε να δημιουργεί περιεχόμενο για την ιστοσελίδα ενηλίκων OnlyFans, αφού μετακόμισε στο Λος Άντζελες το 2021. Αυτό το Σαββατοκύριακο, ωστόσο, η Λότι συνάντησε την Κέιτ, σε μια γιορτή για τον πατέρα τους, Πίτερ ο οποίος έκλεισε τα 80 του χρόνια.

Η οικογένεια απόλαυσε ένα γεύμα σε παμπ στο The Griffin στο Fletching του East Sussex, μαζί με την κόρη της Κέιτ, Λίλα, 21 ετών, η οποία είναι επίσης μοντέλο, τον αδελφό τους, Νικ Μος, 47 ετών, και τη φίλη του, Τρέισι Πούλει.

Ο Νικ μοιράστηκε φωτογραφίες της ημέρας στο διαδίκτυο, γράφοντας: «Χρόνια πολλά για τα 80ά γενέθλια του μπαμπά».

Η ετεροθαλής αδερφή της Κέιτ Μος, Λότι, τον περασμένο μήνα αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για αυτή την οικογενειακή διαμάχη. «Είχα ένα προαίσθημα ότι ο κόσμος δεν θα ήταν τόσο επιεικής στη Βρετεανία, αλλά δεν είχε καμία σχέση με το πώς ένιωσα όταν επέστρεψα», είπε για την παρουσία της στο OnlyFans.

«Έχασα πολλούς φίλους από τη βιομηχανία του μόντελινγκ. Η μητέρα μου δεν μου μιλούσε για εβδομάδες και η οικογένειά μου ήταν λίγο ταραγμένη από αυτό», προσθεσε η νεαρή.

