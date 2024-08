Ο πανηγυρισμός της Alysha Newman με twerking στους Ολυμπιακούς Αγώνες οδήγησε στην έκρηξη ακολούθων στον λογαριασμό της στο OnlyFans.

Η Ολυμπιονίκης του επί κοντώ Alysha Newman δεν άργησε να γίνει viral όταν γιόρτασε την εμφάνισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες με twerking.

Η διάσημη αθλήτρια κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμά της στο Παρίσι.

Πλέον αποκαλύπτει ότι οι συνδρομητές στον λογαριασμό της στο OnlyFans αυξήθηκαν κατά περίπου 10 φορές, σημειώνοντας πως «όσο μιλάμε, αυξάνεται ο αριθμός».

«Είναι τρελό» υπογραμμίζει η Alysha Newman.

Η ανταπόκριση που είχε, όπως σημειώνει, είναι εξαιρετικά θετική, αν και είχε έναν επικριτή, τη μητέρα της.

no way she won a medal and immediately started twerking 😭 pic.twitter.com/PfN7Dga97k

— juju 💰 (@ayeejuju) August 9, 2024