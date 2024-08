Η 30χρονη Alysha Newman έγινε η πρώτη Καναδή αθλήτρια που κέρδισε μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ και το γιόρτασε κάνοντας twerking μπροστά σε χιλιάδες θεατές στο Stade de France.

Η Καναδή αθλήτρια ξεσήκωσε τους υποστηρικτές της περνώντας τα 4,85 μέτρα σε έναν σκληρό τελικό το βράδυ της Τετάρτης, καταρρίπτοντας έτσι το εθνικό ρεκόρ.

Όταν η αθλήτρια δεν καταρρίπτει τα ρεκόρ στο αγώνισμα των Ολυμπιακών Αγώνων, ευχαριστεί τους followers της με πληροφορίες για τη ζωή της στο OnlyFans.

Alysha Newman twerking at the Olympics in Paris today after the Canadian jumps 4.85 m pic.twitter.com/9kCghDQtWw

— Dutch_Investor (@cryptostonk2) August 7, 2024