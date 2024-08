Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου επιβεβαίωσε ότι 10 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι τρεις είναι σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο την πόλη αλ-Αμπασίε στην περιοχή Τύρος του νότιου Λιβάνου.

Το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας αναφέρει ότι οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής.

Israeli drone strikes a motorcycle in a busy street between Tyre and Abbasieh. Several people were injured, no deaths reported. pic.twitter.com/kn6E0GOWD0

