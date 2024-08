Τμήμα ξενοδοχείου κατέρρευσε στη Γερμανία κοντά στις όχθες του ποταμού Μοζέλα, στο Κρόεβ, με αποτέλεσμα πολλοί να εγκλωβιστούν και ένας να χάσει τη ζωή του, ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία.

Οι προσπάθειες διάσωσης έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά περίπλοκες, σύμφωνα με τις Αρχές. Το τοπικό μέσο ενημέρωσης SWR μετέδωσε ότι οι υπηρεσίες άμεσης δράσης δεν έχουν καταφέρει να εισέλθουν στο κτίριο εξαιτίας του κινδύνου περαιτέρω κατάρρευσης.

⚡Germany: 9 feared trapped after hotel building collapse

at least nine people are feared to be trapped under rubble after the partial collapse in Kröv, in the southwestern German state of Rhineland-Palatinate. It is not yet clear what caused the accident.#Germany pic.twitter.com/DWnnt4rHn1

— 𝐈𝐧𝐭𝐚𝐤𝐡𝐚𝐛 𝐀𝐥𝐚𝐦 (@Truthalam) August 7, 2024