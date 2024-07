Φωτιά στη Γαλλία ξέσπασε πριν από λίγη ώρα και συγκεκριμένα στον γοτθικό καθεδρικό ναό της πόλης Ρουέν, στη Νορμανδία, σύμφωνα με ανάρτηση του δημάρχου.

Συγκεκριμένα, όπως δείχνουν δεκάδες βίντεο από την περιοχή, έχει τυλιχτεί στις φλόγες η κορυφή του ναού, με τα αίτια της φωτιάς να μην έχουν διευκρινιστεί ακόμη.

Πλάνα δείχνουν ένα σκοτεινό σύννεφο καπνού να υψώνεται από το καμπαναριό και ανθρώπους στους δρόμους από κάτω να κοιτάζουν με τρόμο προς τα πάνω. Η σκηνή θύμιζε την καταστροφική πυρκαγιά στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων το 2019.

#fire has erupted in the spire of the Notre Dame #Cathedral in the #French city #Rouen .

#WATCH : Another video of a fire erupted in The Spire of the Notre Dame Cathedral in the French city Rouen. #NotreDameCathedral #Rouen #Fire #France #TheSpireofNotreDameCathedral #justin #LatestNews pic.twitter.com/hVfVoLOqXN

Ο καθεδρικός ναός, ένας από τους ωραιότερους της χώρας, ζωγραφίστηκε αρκετές φορές από τον ιμπρεσιονιστή καλλιτέχνη Κλοντ Μονέ τον 19ο αιώνα.

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι ο καθεδρικός ναός είχε εκκενωθεί και ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν επί τόπου. Γύρω από το κτίριο έχει τοποθετηθεί κλοιός ασφαλείας.

❗️ The spire of Rouen Cathedral is on fire in France

This is one of the highest Gothic cathedrals in the world.

The causes of the fire are still unknown. At the time of the emergency on the spire was being repaired. pic.twitter.com/CIJlCtMbyw

— NEXTA (@nexta_tv) July 11, 2024