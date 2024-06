Συναγερμός σήμανε στο μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου, το «Icon of the Seas», όταν την Τετάρτη (26/6) ξέσπασε φωτιά.

Το πλήρωμά του κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια πυρκαγιά στο κρουαζιερόπλοιο, καθώς το γιγάντιο σκάφος ήταν ελλιμενισμένο στην Κόστα Μάγια του Μεξικού.

Η φωτιά σβήστηκε γρήγορα, επιβεβαίωσε στο CNN Travel εκπρόσωπος της εταιρείας εκμετάλλευσης του πλοίου, της Royal Caribbean. Επίσης, εξήγησε ότι όλο το πλήρωμα είναι εκπαιδευμένο να χειρίζεται τέτοιες καταστάσεις.

Εκπρόσωπος του κρουαζιερόπλοιου είπε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ότι η συνολική ζημιά στο πλοίο ήταν ελάχιστη.

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ανακοινώσεις ειδοποίησαν τους επιβάτες για το τι συνέβαινε.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε μια ομάδα του Icon of the Seas στο Facebook μίλησαν για μικρή αναστάτωση στην κρουαζιέρα τους, αλλά οι διαδικασίες επανήλθαν γρήγορα στο κανονικό.

Μιλώντας στο CNN Travel, εκπρόσωπος της Royal Caribbean εξήγησε ότι οι μικρές φωτιές «δεν είναι συχνές, αλλά και όχι ασυνήθιστες» σε κρουαζιερόπλοια. Σύμφωνα με τον ίδιο, συνήθως αντιμετωπίζονται γρήγορα και με ελάχιστη αναστάτωση στους επιβάτες.

#News: We have received footage reporting a fire on Royal Caribbean’s Icon of the Seas from some of the passengers aboard the ship. According to one of the passengers, a loud explosion occurred, shaking the ship and causing all of the power to go out. They also stated that no one… pic.twitter.com/PezN2LGn8B

