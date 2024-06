Οι κάτοικοι της Γάζας, της Αϊτής, του Μάλι, του Νότιου Σουδάν και του Σουδάν θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωποι με «καταστροφικά επίπεδα» επισιτιστικής ανασφάλειας μέχρι τον Οκτώβριο χωρίς τις ενέργειες των ανθρωπιστικών οργανώσεων και τις διεθνείς προσπάθειες να επιτραπεί η πρόσβαση σε πληγείσες περιοχές, όπως προειδοποίησαν σήμερα υπηρεσίες του ΟΗΕ.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί εδώ και μήνες ότι η Γάζα απειλείται με λιμό.

Σε νέα έκθεση για τις «εστίες πείνας» σε όλο τον κόσμο, ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τα τρόφιμα και τη γεωργία (FAO) και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) αναφέρουν ότι πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι – το ήμισυ του πληθυσμού του παλαιστινιακού εδάφους – θα μπορούσαν να βρεθούν σε κατάσταση καταστροφικής επισιτιστικής ανασφάλειας έως τα μέσα Ιουλίου.

Η κατάσταση αυτή είναι η συνέπεια του «καταστροφικού αντίκτυπου της σύγκρουσης που είναι σε εξέλιξη, των αυστηρών περιορισμών πρόσβασης και της κατάρρευση των τοπικών αγροδιατροφικών συστημάτων», σύμφωνα με τις υπηρεσίες του ΟΗΕ που ανησυχούν επίσης για τον κίνδυνο μετάδοσης της επισιτιστικής ανασφάλειας στον Λίβανο και τη Συρία.

