Την πρώτη τους ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου εδώ και σχεδόν τέσσερις μήνες, ανακοίνωσαν σήμερα η Ουκρανία και η Ρωσία.

Ειδικότερα, 150 άνθρωποι αφέθηκαν ελεύθεροι ύστερα από διαπραγματεύσεις στις οποίες μεσολάβησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι 75 Ουκρανοί αιχμάλωτοι επιστράφηκαν από τη Ρωσία. Σε αυτούς περιλαμβάνονταν τέσσερις άμαχοι, ενώ οι υπόλοιποι ήταν μέλη των δυνάμεων του στρατού.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι η Ουκρανία παρέδωσε 75 πρόσωπα σε μια συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Ύστερα από μακρά παύση, έλαβε χώρα μια ακόμα ανταλλαγή αιχμαλώτων: 75 υπερασπιστές και άμαχοι απελευθερώθηκαν από την αιχμαλωσία του εχθρού», δήλωσε η ουκρανική Συντονιστική Επιτροπή για Αιχμαλώτους Πολέμου.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έφεραν πίσω 19 υπερασπιστές στο Φιδονήσι, μια μικρή βραχονησίδα στη Μαύρη Θάλασσα, που έγινε σύμβολο της ουκρανικής αντίστασης τις πρώτες ημέρες του πολέμου όταν οι Ουκρανοί που το φρουρούσαν αρνήθηκαν να παραδοθούν στις ρωσικές δυνάμεις.

Η επιτροπή δήλωσε επίσης ότι στο πλαίσιο της ανταλλαγής, η Ρωσία παρέδωσε τις σορούς 212 Ουκρανών υπερασπιστών.

⚡️ Ukrainian prisoners released from Russian captivity in an exchange on May 31 included 19 defenders of Snake Island, 14 personnel who defended the Chornobyl Nuclear Power Plant, and 10 defenders of Mariupol, officials said.

📷 SBU pic.twitter.com/84fRyXspZR

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 31, 2024