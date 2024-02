Εικόνες χάους στο Κάνσας με δεκάδες πυροβολισμούς μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης των Kansas City Chiefs για την κατάκτηση του Super Bowl 2024. Σύμφωνα με πληροφορίες δύο άτομα ξεκίνησαν να πυροβολούν, ενώ πανικόβλητοι έτρεχαν οι άνθρωποι ώστε να σωθούν. Πληροφορίες του CNN και του FOX σημειώνουν ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός, ενώ έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 14 άτομα.

Ριπές πυροβολισμών σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε πολλούς άλλους έξω από ένα σιδηροδρομικό σταθμό-ορόσημο στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, όπου οι πρωταθλητές του NFL Chiefs γιόρταζαν τη νίκη τους στο Super Bowl, στέλνοντας πλήθος θεατών να τρέχουν για ασφάλεια. Ένα από τα θύματα των πυροβολισμών είναι νεκρό και τρία νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Δύο ένοπλοι τέθηκαν υπό κράτηση, ανακοίνωσε η αστυνομία. Αξιωματούχοι της αστυνομίας και της πυροσβεστικής επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι χτυπήθηκαν από πυροβολισμούς στην περιοχή του σταθμού Union Station. Τουλάχιστον πέντε από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν από τον σταθμό Union Station στο νοσοκομείο University Health στο Κάνσας Σίτι, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Κιθ Κινγκ. Είπε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη φύση ή την έκταση των τραυματισμών.

Heroic Kansas City fans tackling and bring down one of the shooting suspects 🙏🏾 #ChiefsParade pic.twitter.com/AUr9U6hofA — Rare GOAT (@RareGoatee) February 14, 2024

Δεν υπάρχει ακόμα ο τελικός αριθμός των τραυματιών

Το νοσοκομείο Children’s Mercy Kansas City δέχθηκε επίσης ασθενείς από το περιστατικό, αλλά δεν μπορούσε να δώσει αριθμό, δήλωσε η εκπρόσωπος του νοσοκομείου Lisa Augustine.

«Πυροβολισμοί έπεσαν δυτικά του σταθμού Union Station κοντά στο γκαράζ και πολλοί άνθρωποι χτυπήθηκαν», ανέφερε η αστυνομία του Κάνσας Σίτι σε μια πρώτη ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. «Συνελήφθησαν δύο ένοπλοι για περισσότερες έρευνες».

Βίντεο αυτόπτη μάρτυρα που αναρτήθηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε πανδαιμόνιο έξω από τον σταθμό με δεκάδες ένστολους αστυνομικούς, με προτεταμένα όπλα, να τρέχουν μέσα στο κτίριο, ενώ δεκάδες παρευρισκόμενοι έτρεχαν προς την αντίθετη κατεύθυνση.

WATCH: BBC News airs footage of @KCTV5 reporter at scene as shots were fired at Super Bowl Parade pic.twitter.com/lQk1cDtxqj — Ryan (@breakingryan1) February 14, 2024

Η ιστορία του σημείου που έπεσαν οι πυροβολισμοί

Ο σταθμός Union Station, ένα αρχιτεκτονικό στολίδι 109 ετών που κάποτε λειτουργούσε ως σημαντικός σιδηροδρομικός κόμβος των ΗΠΑ για την επιβατική και εμπορευματική κίνηση, φιλοξενεί σήμερα ένα μουσείο και αξιοθέατα και έναν τερματικό σταθμό για την επιβατική υπηρεσία Amtrak. Ο ιστότοπός του περιγράφει το όραμά του να «είναι το εμβληματικό σύμβολο της Kansas City για την ένταξη, την έμπνευση, τη δια βίου μάθηση και το κέντρο της για τον εορτασμό των πολιτών».

Το βίντεο του NFL από τον εορτασμό του Super Bowl έδειχνε τον αθλητή των Chiefs Τράβις Κέλσι στη σκηνή με τον quarterback Πάτρικ Μαχόουμς και άλλους συμπαίκτες του, αλλά η φίλη του Κέλσι, η σούπερ σταρ της ποπ, Τέιλορ Σουίφτ , βρισκόταν εκείνη τη στιγμή σε περιοδεία στην Αυστραλία. Ο κυβερνήτης του Μιζούρι Μάικ Πάρσον και η σύζυγός του ήταν παρόντες όταν έπεσαν πυροβολισμοί κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό, αλλά ήταν ασφαλείς και προστατευμένοι μετά το περιστατικό, ανέφερε σε μήνυμα που ανήρτησε στο Χ, ευχαριστώντας τις δυνάμεις επιβολής του νόμου για την αντίδρασή τους.

Η κυβερνήτης του Κάνσας Λόρα Κέλι ήταν επίσης παρούσα στη συγκέντρωση όταν έπεσαν οι πυροβολισμοί. Οι «Αρχηγοί» νίκησαν την Κυριακή τους Σαν Φρανσίσκο 49ers στην παράταση και κατέκτησαν το Super Bowl με 25-22. Στις 17 Ιουνίου 1933, ο σταθμός Union Station ήταν ο τόπος μιας υπαίθριας ανταλλαγής πυροβολισμών και δολοφονίας τεσσάρων αστυνομικών και ενός φυγά εγκληματία σε ένα διαβόητο περιστατικό γνωστό ως Σφαγή του Κάνσας Σίτι.