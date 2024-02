Βρισκόμαστε στο έτος 1967. Ταορμίνα, Σικελία. Δύο από τα μεγαλύτερα αστέρια του Χόλιγουντ της εποχής, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και ο Ρίτσαρντ Μπάρτον, παρευρίσκονται στο φεστιβάλ κινηματογράφου που πραγματοποιείται στο νησί. Έρχονται για να παραλάβουν το βραβείο David di Donatello για τους καλύτερους ξένους ηθοποιούς.

Και οι δύο. Υπάρχουν φωτογραφίες με το δίδυμο να απολαμβάνει λίγες μέρες στην περιοχή: στο σιδηροδρομικό σταθμό, σε εστιατόριο, να κάνει βόλτα και φυσικά να παραλαμβάνει τα βραβεία του. Αλλά ο Μπάρτον και η Τέιλορ δεν είναι απλώς οι σταρ της στιγμής, είναι το ζευγάρι της στιγμής.

Στο χρονολόγιο της σχέσης τους, μέχρι να φτάσουν στην Ταορμίνα, ήταν μαζί πέντε χρόνια, από τότε που γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της Κλεοπάτρας, όταν και οι δύο ήταν παντρεμένοι – εκείνος με τη Sybil Williams, εκείνη με τον Eddie Fisher.

Η εικόνα που πρόβαλλαν οι δύο σταρ δεν αφέθηκε ποτέ στην τύχη

Το 1964, μετά το διαζύγιό της, η Τέιλορ και ο Μπάρτον παντρεύτηκαν για πρώτη φορά. «Η Ελίζαμπεθ και εγώ είμαστε πολύ, πολύ ευτυχισμένοι», ανέφερε ο Μπάρτον σε ανακοίνωσή του στον Τύπο. Τίποτα άλλο δεν χρειαζόταν να ειπωθεί, οι εικόνες τους από όλο τον κόσμο έλεγαν όλη την ιστορία: γιοτ, κοσμήματα, δείπνα πολυτελείας, υψηλή ραπτική, τσιγάρα και γιγαντιαία γυαλιά ηλίου έχτισαν τη φήμη και τον θρύλο του πρώιμου power couple, πριν καν υπάρξει η έννοια του power couple.

Τώρα ένα νέο βιβλίο για το ζευγάρι, το «Erotic Vagrancy, Everything About Richard Burton and Elizabeth Taylor», γραμμένο από τον Roger Lewis, αποκαλύπτει ότι η εικόνα που πρόβαλλαν οι δύο σταρ δεν αφέθηκε ποτέ στην τύχη, αλλά ήταν έργο μιας τεράστιας ομάδας που περιελάμβανε γραμματείς, make-up artists, οικονόμους, προσωπικούς φωτογράφους, σωματοφύλακες, νοσοκόμες, σοφέρ, μπάτλερ, ακόμη και προσωπικό που ήταν υπεύθυνο για το πακετάρισμα και το ξεπακετάρισμα των βαλιτσών τους.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι, σύμφωνα με το βιβλίο, δεν ταξίδευαν ποτέ ελαφρά στα ταξίδια. Όταν έφτασαν στην Ταορμίνα, έφτασαν με 156 αποσκευές μαζί τους.

Μια λέξη προσδιορίζει απόλυτα το ζευγάρι: Υπερβολή

Γνωρίζαμε ότι ο Μπάρτον και η Τέιλορ έπιναν υπερβολικά (σύμφωνα με το The Love and the Fury, μια άλλη βιογραφία για το ζευγάρι, άρχισαν να πίνουν από το πρωινό και δεν σταματούσαν μέχρι να πάνε για ύπνο).

Γνωρίζαμε, επίσης, ότι ξόδευαν υπερβολικά χρήματα. Συγκεκριμένα, για τα λαμπερά πετράδια που χάριζε ο Μπάρτον στη σύζυγό του, όπως το κίτρινο διαμάντι Krupp, το μαργαριτάρι Peregrine (το οποίο ανήκε στον Ισπανό Φίλιππο Β’ και εμφανίζεται σε έργα του Βελάσκεθ) και το διαμάντι Taylor-Burton των 69 καρατίων.

Γνωρίζαμε ότι αγαπούσαν υπερβολικά ο ένας τον άλλον, παντρεύτηκαν μάλιστα δύο φορές. Τώρα, ξέρουμε περισσότερα για την προσωπική τους dolce vita, μέχρι και τις λεπτομέρειές της: Στο παρισινό ξενοδοχείο Lancaster κατέλαβαν συνολικά 21 δωμάτια. Τα σκυλιά τους τούς συνόδευαν στα εστιατόριά του και τρέφονταν από το μενού, σύμφωνα με το Erotic Vagrancy. Σε άλλες περιπτώσεις, το λαμπερό ζευγάρι κρατούσε άδεια δωμάτια σε πόλεις που δεν θα επισκεπτόταν ποτέ.

Χαλιά που έπρεπε να αντικαθίστανται κάθε έξι μήνες

Τα υπάρχοντά τους ήταν επίσης μια αντανάκλαση αυτής της υπερβολής. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, το 1967 αγόρασαν ένα πολυτελές γιοτ, το οποίο βάφτισαν Kalizma, το οποίο διέθετε «επτά καμπίνες με διπλές κουκέτες, τρία μπάνια και ένα οπλοστάσιο που περιείχε πολυβόλα».

Οι ηθοποιοί το εξόπλισαν με έπιπλα Chippendale και χαλιά που έπρεπε να αντικαθίστανται κάθε έξι μήνες επειδή τα κατοικίδια ζώα ανακουφίζονταν πάνω τους. Τα σκυλιά τους όχι μόνο έτρωγαν από τα μενού των εστιατορίων, αλλά είχαν και το δικό τους σκάφος. Το 1968, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν στο Λονδίνο για ένα από τα γυρίσματα του Μπάρτον, αποφάσισαν να εγκαταστήσουν τα κατοικίδιά τους σε ένα σκάφος που ήταν αραγμένο κοντά στη γέφυρα του Τάουερ, με κόστος 1.000 λίρες την εβδομάδα, για να παρακάμψουν τους περιορισμούς καραντίνας για τους σκύλους που υπήρχαν τότε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Και οι δύο είχαν επίγνωση των ιδιαίτερων αναγκών τους και, σύμφωνα με τον συγγραφέα, αστειεύονταν συνεχώς γι’ αυτές. «Εγώ σύστησα στην Ελίζαμπεθ την μπύρα. Εκείνη με σύστησε στον οίκο Bulgari», δήλωσε ο Μπάρτον.

Η Κιμ Καρντάσιαν μπαίνει στο κάδρο

Το βιβλίο δεν είναι το μόνο πολιτιστικό τεχνούργημα που θυμίζει τη ζωή της Τέιλορ, η οποία ήταν ήδη άρρηκτα συνδεδεμένη με εκείνη του Μπάρτον, του άνδρα που ήταν γνωστός ως ο έρωτας της ζωής της.

Ένας άλλος λάτρης της υπερβολής έχει υπογράψει για να επισκεφθεί εκ νέου τον κόσμο της σταρ. Πριν από λίγες ημέρες, έγινε γνωστό ότι η Κιμ Καρντάσιαν θα είναι η εκτελεστική παραγωγός, εκτός από μία από τις αφηγήτριες, ενός νέου ντοκιμαντέρ του BBC για την ηθοποιό, το οποίο στοχεύει, ως ένα βαθμό, να καταρρίψει μέρος του ακριβούς μύθου που διαδίδει το βιβλίο «Erotic Vagrancy».

«Για πάρα πολύ καιρό η ιστορία της Ελίζαμπεθ Τέιλορ έχει ειπωθεί ως σαπουνόπερα», εξηγεί η περιγραφή του ντοκιμαντέρ, το οποίο φέρει τον τίτλο «Elizabeth Taylor: Rebel Superstar». Θα χωριστεί σε τρία μέρη: «Οι οκτώ γάμοι, τα διαμάντια, οι εξαρτήσεις. Αυτή η σειρά δίνει στην Ελίζαμπεθ Τέιλορ τη σημασία που της αξίζει πλουσιοπάροχα, σε όλες τις ενσαρκώσεις της: ως ηθοποιός, επαναστάτρια, μεγαλοεπιχειρηματίας και ακτιβίστρια – για να αποκαλύψει πώς η Τέιλορ δημιούργησε το μοντέλο της σύγχρονης διασημότητας».

Η φήμη της Τέιλορ συνεχίζει να γυαλίζει

Θα αναλυθεί το έργο της ως ηθοποιού και «πώς ανακάλυψε εκ νέου τη φύση της φήμης, ακόμη και όταν έσπασε το γυάλινο ταβάνι στο Χόλιγουντ, πριν γίνει επιχειρηματίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και ακτιβίστρια». Η συμμετοχή της Καρντάσιαν δεν είναι καθόλου τυχαία.

Σύμφωνα με όσα έχουν αποκαλύψει δημοσιεύματα όπως το Variety και το The Hollywood Reporter, η σταρ του ριάλιτι και πολυεκατομμυριούχος επιχειρηματίας ήταν το τελευταίο πρόσωπο που πήρε συνέντευξη από την ηθοποιό, η οποία πέθανε τον Μάρτιο του 2011 σε ηλικία 79 ετών.

Δεκατρία χρόνια μετά το θάνατό της, η Τέιλορ εξακολουθεί να κάνει πρωτοσέλιδα: από τις συλλογές Bulgari που γιορτάζουν την κληρονομιά της μέχρι τις ειδήσεις για τα τελευταία της ειδύλλια (συγκεκριμένα, με τον Ιρλανδό ηθοποιό Κόλιν Φάρελ).

Ίσως αυτό να είναι η καλύτερη αντανάκλαση του τρόπου με τον οποίο «ανακάλυψε εκ νέου τη φύση της φήμης». Όμως το έργο της και οι χαρακτήρες της διαρκούν επίσης. Υπάρχει η Γκλόρια, η πρωταγωνίστρια του σεξ στο BUTtterfield 8.

Η Μάρθα, η αλκοολική σύζυγος που ζωντάνεψε στο «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ;» και η Μάγκι, στην αξέχαστη «Γάτα σε μια καυτή τενεκεδένια στέγη», μια ταινία που το κίνημα #MeToo αναβίωσε από φεμινιστική σκοπιά.

Το 2024 θα επαναφέρει την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, για άλλη μια φορά, με όλες τις υπερβολές και τα ελαττώματά της.

*Με στοιχεία από elpais.com