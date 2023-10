Ξεκίνησαν οι μάχες μεταξύ ισραηλινού στρατού και Χαμάς μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.

Παλαιστίνιοι αναφέρουν ότι άρματα μάχης επιχειρούν στη Γάζα και ανταλλάσσουν πυρά με ενόπλους.

Οι IDF δήλωσαν νωρίτερα ότι απόψε θα επεκτείνουν τις χερσαίες επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που τώρα επιβεβαιώνεται και από την Παλαιστίνη.

Update: more than 100 lsraeli warplane participate in bombing large areas of Gaza Strip amidst a total collapse of telecommunication services, harbouring terrific atrocities committed in the dark.

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 27, 2023