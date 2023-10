Το αρχηγείο της Χαμάς είναι κάτω από το Νοσοκομείο Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο στην Γάζα, υποστηρίζουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

Ουσιαστικά, το Τελ Αβίβ κατηγορεί τη Χαμάς ότι, έχοντας τα κεντρικά γραφεία της κάτω από το Νοσοκομείο Σίφα, το χρησιμοποιεί ως «ασπίδα» για τα τούνελ και τα επιχειρησιακά του σχέδια.

«Η Χαμάς έχει μετατρέψει τα νοσοκομεία σε κέντρα διοίκησης και ελέγχου και σε κρησφύγετα για τους τρομοκράτες και τους διοικητές της», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, επικεφαλής στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ισραήλ.

Μάλιστα, έδειξε στους εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης φωτογραφίες, διαγράμματα και ηχογραφήσεις που, όπως είπε, δείχνουν πώς η Χαμάς χρησιμοποιεί το νοσοκομειακό σύστημα και ειδικότερα το κεντρικό νοσοκομείο Σίφα, για να κρύψει θέσεις διοίκησης και σημεία εισόδου στο εκτεταμένο δίκτυο σηράγγων κάτω από τη Γάζα.

Το σχεδιάγραμμα του ισραηλινού στρατού για τα γραφεία της Χαμάς κάτω από το νοσοκομείο«Οι τρομοκράτες της Χαμάς δρουν μέσα και κάτω από το νοσοκομείο Σίφα και άλλα νοσοκομεία στη Γάζα», δήλωσε.

Σε ανάρτηση του ισραηλινού στρατού αναφέρεται πως «η Χαμάς λειτουργεί μέσα και κρύβεται κάτω από το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας. Οι προτεραιότητές τους είναι σαφείς – και ο λαός της Γάζας δεν είναι ανάμεσά τους», υποστηρίζει χαρακτηριστικά.

Hamas operates within and hides beneath the largest hospital in Gaza.

Their priorities are clear—and the people of Gaza are not among them. pic.twitter.com/7M4ZqjFyYs

— Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023