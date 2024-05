Η Μονακό στάθηκε «όρθια» στην Πόλη και πήρε μεγάλη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε στέλνοντας σε πέμπτο ματς τη σειρά των προημιτελικών της Euroleague. Με τη λήξη του ματς όμως η κατάσταση ξέφυγε καθώς οπαδοί των Τούρκων έκαναν ντου στο παρκέ και κατευθύνθηκαν κατά παικτών των φιλοξενούμενων.

Ο Μπλόσομγκέιμ πανηγύρισε έξαλλα τη νίκη της Μονακό και αυτό είχε ως αποτέλεσμα κάποιοι να ανοίξουν έντονο διάλογο μαζί του αλλά και με τον Ντιαλό και στη συνέχεια να αρχίσει κόσμος να μπαίνει στο παρκέ.

Άνθρωποι των δύο ομάδων προσπάθησαν να ηρεμήσουν τα πράγματα και μετά από λίγη ώρα ευτυχώς τα κατάφεραν χωρίς να ξεφύγει περισσότερο η κατάσταση. Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πάντως απολογήθηκε για τη συμπεριφορά των οπαδών της Φενέρ τονίζοντας πως: «Ζητάω συγγνώμη από την Ευρωλίγκα και τη Μονακό. Αυτό που έγινε στο τέλος του αγώνα δεν αντιπροσωπεύει την ομάδα μου».

A scuffle broke out after the final whistle of GAME 4 in Istanbul 😳 pic.twitter.com/Si2i0v6H5H

— BasketNews (@BasketNews_com) May 3, 2024