Μια οικογένεια Βρετανών που κατοικούσε στο κιμπούτς Νιρίμ του Ισραήλ κοντά στα σύνορα με τη Γάζα βίωσε έναν εφιάλτη που μετατράπηκε σε μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης, με πρωταγωνιστή τον μικρό Κάι, ο οποίος ήταν μόλις 9 ημερών όταν το σπίτι των γονιών του βρέθηκε στο στόχαστρο των μαχητών της Χαμάς.

Συγκεκριμένα, μέλη της ισλαμιστικής οργάνωσης εισέβαλαν βιαίως στο σπίτι των γονιών του βρέφους και έβαλαν φωτιά.

Οι γονείς είχαν βρει καταφύγιο σε ένα ασφαλές δωμάτιο και είχαν στείλει ένα απεγνωσμένο μήνυμα στο οικογενειακό τσατ, το οποίο έλεγε: «Το σπίτι μας καίγεται, είμαστε κλειδωμένοι στο καταφύγιο, σώστε μας σας παρακαλώ».

Έμειναν εγκλωβισμένοι εκεί για 9 ολόκληρες ώρες. Για να προστατεύσουν τον Κάι από τις αναθυμιάσεις, τον τοποθέτησαν επάνω στο περβάζι, ρισκάροντας να τον δουν οι μαχητές της Χαμάς.

Ευτυχώς, η οικογένεια σώθηκε.

Η μητέρα του Κάι, Aimee Labban μοιράστηκε την εμπειρία της οικογένειάς της στο Channel 12 και είπε: «Η μαμά μου που ήταν μαζί μας άρπαξε τον Κάι και άρχισε να κλαίει. Του έβαλε δάχτυλο στο στόμα για να τον κάνει να σωπάσει όσο πιο γρήγορα γινόταν».

