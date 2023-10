Βομβαρδισμός σε κτίριο στο Τελ Αβίβ σημειώθηκε νωρίτερα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ρίψη ρουκετών σε πολυκατοικία της ισραηλινής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τις Υπηρεσίες Άμεσης Δράσης, και οι τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας περίπου 20 ετών, δεν είναι σοβαρά.

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς σήμερα Παρασκευή στην Τάμπα, αιγυπτιακή πόλη στα σύνορα με το Ισραήλ, εξαιτίας ρουκέτας, ανέφεραν ΜΜΕ και αυτόπτες μάρτυρες.

Η Τάμπα, αντίκρυ στην Εϊλάτ, είναι τουριστικός προορισμός και απέχει πάνω από 350 χιλιόμετρα από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Στο πλαίσιο της τρέχουσας κλιμάκωσης στη Γάζα, ρουκέτα έπεσε στην Τάμπα, προκαλώντας πέντε τραυματισμούς και ζημιές σε πολυκατοικία», μετέδωσε το αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Καχέρα, που γενικά θεωρείται πως έχει πηγές στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών.

Αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο και στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως ρουκέτα έπληξε την πόλη, στην Ερυθρά Θάλασσα, στο βορειοανατολικό άκρο της χερσονήσου του Σινά, όπου λειτουργεί συνοριακή διέλευση προς το Ισραήλ.

#BREAKING | The Egyptian Taba Ambulance building and the administrative housing of Taba Central Hospital were bombed with a missile, leaving 5 injured.#Egypt #مصر #طابا #سيناء pic.twitter.com/wO2d90CLpl

— Breaking news 24/7 (@aliifil1) October 27, 2023