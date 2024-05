Ο Ολυμπιακός «άλωσε» το «Villa Park» και είναι κοντά στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας του, αρκεί να τελειώσει τη δουλειά κόντρα στην Άστον Βίλα την ερχόμενη Πέμπτη.

Τη μεγάλη νίκη των Πειραιωτών παρακολούθησε από κοντά και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ που είναι γνωστός οπαδός της ομάδας του Ουνάι Έμερι και η κάμερα τον συνέλαβε σε κάποιες στιγμές να πανηγυρίζει τα γκολ της Βίλα.

Οι Βρετανοί πάντως δείχνουν να χαίρονται που ο Ουίλιαμ βγήκε από το σπίτι και πέρασε χρόνο στο γήπεδο παρά τις οικογενειακές δυσκολίες με την Κέιτ και τον Κάρολο.

It’s great to see #PrinceWilliam out and about enjoying himself and in high spirits. I’ll take this as a sign that the #PrincessofWales is recovering quite nicely. ❤️💙😍#PrinceWilliamIsAKing #ThePrinceofWales

— stormy seas (@BillyDouglass7) May 3, 2024