Καθιστική διαμαρτυρία Αμερικανοεβραίων στο Κογκρέσο για κατάπαυση του πυρός.

Εκατοντάδες Αμερικανοεβραίοι πραγματοποιούν καθιστική διαμαρτυρία στο Κογκρέσο στις ΗΠΑ.

Οι ίδιοι δηλώνουν ότι δεν θα φύγουν μέχρι το Κογκρέσο να ζητήσει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Καθώς χιλιάδες Αμερικανοεβραίοι διαμαρτύρονται έξω, πάνω από 350 βρίσκονται μέσα, συμπεριλαμβανομένων πολλών ραβίνων.

HAPPENING NOW: Hundreds of American Jews are holding a sit-in at Congress — and we won’t leave until Congress calls for a ceasefire in Gaza. As thousands of U.S. Jews protest outside, over 350 are inside, including two dozen rabbis, holding prayerful resistance. pic.twitter.com/H0b2ort6fa

— Jewish Voice for Peace (@jvplive) October 18, 2023