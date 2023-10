Δραματική είναι κάθε ώρα που περνά στην πολιορκημένη από το Ισραήλ Γάζα μετά τον πόλεμο που κήρυξε το Τελ Αβίβ ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ θα επισκεφθεί την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, ενώ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ήρθαν σε συμφωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, χωρίς να δίνονται άλλες λεπτομέρειες. Το πέρασμα στη Ράφα παραμένει κλειστό.

Οι νεκροί στη Γάζα έχουν ξεπεράσει τους 2.800, ενώ ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι νερό, ηλεκτρισμός και καύσιμα υπάρχουν μόνο για τις επόμενες 24 ώρες. Τουλάχιστον 1.400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα 16/10 ότι στη Γάζα κρατούνται 199 όμηροι, με τη Χαμάς να υποστηρίζει ότι αυτοί είναι 250.

Το Τελ Αβίβ αποφάσισε να εκκενώσει 28 περιοχές στο βόρειο Ισραήλ έτσι ώστε ο στρατός να έχει περισσότερη ελευθερία να δράσει κατά της λιβανέζικης Χεζμπολάχ, ενώ κλειστά παραμένουν τα σύνορα με τον Λίβανο και έχει δημιουργηθεί «νεκρή ζώνη».

Αύριο Τετάρτη συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να συζητήσει σχέδιο για «ανθρωπιστική εκεχειρία» που έχει κατατεθεί από τη Βραζιλία.

Η Μπάγερν Μονάχου κάλεσε σε απολογία τον Μαροκινό διεθνή ποδοσφαιριστή Νουσαΐρ Μαζράουι λόγω της στήριξής του, με δηλώσεις του, στην Παλαιστίνη.

Μάλιστα, η βαυαρική ομάδα εξέφρασε τη στήριξή της στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς.

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από το χτύπημα που προκάλεσε τον θάνατο του Οσάμα Μαζίνι, ηγετικού στελέχους της Χαμάς.

Δείτε το βίντεο και διαβάστε για το ποιος ήταν ο Οσάμα Μαζίνι εδώ

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας χτύπησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χαμάς και μια τράπεζα που υποστηρίζουν ότι χρηματοδοτούσε τις δραστηριότητες της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης.

Διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα σε Ισραήλ και Ισπανία.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ο Άλαν Φίσερ του Al Jazeera, σε ρεπορτάζ από τη Δυτική Ιερουσαλήμ, λέει ότι δεν υπήρξε «τίποτα συγκεκριμένο» μετά τις συνομιλίες του Άντονι Μπλίνκεν με τους Ισραηλινούς ηγέτες σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και τις ασφαλείς ζώνες για τους αμάχους.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ είχε «πολύωρες συνομιλίες» με το ισραηλινό πολεμικό υπουργικό συμβούλιο, τον πρόεδρο, αλλά και τον πρωθυπουργό, αλλά, στο τέλος, παραδέχθηκε ότι δεν βγήκε κάτι συγκεκριμένο.

Ο Μπλίνκεν είπε: «Θα κοιτάξουμε να βρούμε τρόπους για την παροχή βοήθειας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπάρχει ανάγκη για βοήθεια στη Γάζα. Ωστόσο, τόνισε ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι η βοήθεια θα φτάσει.

Ο αριθμός των νεκρών από τις νυχτερινές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποίησε το Ισραήλ στη νότια Λωρίδα της Γάζας αυξήθηκε σε 71, σύμφωνα με το Al Jazeera Arabic.

Πολλοί από αυτούς που σκοτώθηκαν ήταν γυναίκες και παιδιά.

Ιατρική πηγή ανέφερε επίσης ότι εκατοντάδες τραυματίστηκαν επίσης κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που είχαν στόχο σπίτια στη Ράφα και την Καν Γιουνίς.

Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι πραγματοποίησε περισσότερα από 200 πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας «με στόχο τη Χαμάς» σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Γιατί ο πόλεμος Ισραηλινών και Παλαιστινίων δεν θα γίνει απαραίτητα μεγαλύτερος.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Μετά τις 7 Οκτωβρίου, η ισραηλινή αεροπορία έχει ρίξει τόσες βόμβες στη Γάζα που ισοδυναμούν με το ένα τέταρτο μιας πυρηνικής βόμβας, υποστηρίζει το Middle East Eye.

Since 7 October, the Israeli air force has dropped the equivalent of a quarter of a nuclear bomb on Gaza.

What you need to know 10 days into the Israel-Palestine war⤵️https://t.co/H1Ls0zQUrj

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 17, 2023