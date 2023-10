Το πρώτο βίντεο με κάποιον από τους περισσότερους από 200 ομήρους που πήρε στη Λωρίδα της Γάζας κατά την αιφνιδιαστική επίθεση του Σαββάτου (7/10) στο Ισραήλ εξέδωσε η Χαμάς.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η Χαμάς διακρίνεται μία 21χρονη κοπέλα από το Ισραήλ, η οποία όπως λέει βρίσκεται ως όμηρος στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με την ίδια είχε τραυματιστεί στο χέρι και δέχθηκε ιατρική περίθαλψη σε νοσοκομείο.

Μάλιστα στο βίντεο διακρίνεται ένας γιατρός να δένει το χέρι της 21χρονης. Η νεαρή κοπέλα ζητάει από την κυβέρνηση του Ισραήλ να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γυρίσει ασφαλής στο σπίτι της.

«Με λένε Μία, είμαι είκοσι ενός ετών από το Σοχάμ. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Γάζα. Γύρισα νωρίς το πρωί του Σαββάτου από ένα πάρτι στο Σντερότ. Τραυματίστηκα σοβαρά στο χέρι. Με έφεραν στη Γάζα και με πήγαν στο νοσοκομείο εδώ. Με φρόντιζαν, μου παρείχαν φάρμακα. Ζητώ απλώς να με γυρίσετε πίσω στο σπίτι μου το συντομότερο δυνατό, στην οικογένειά μου, στους γονείς μου, στα αδέλφια μου. Σας παρακαλώ, βγάλτε με από εδώ το συντομότερο δυνατό», λέει χαρακτηριστικά η 21χρονη κοπέλα στο βίντεο.

Hamas releases its first footage of a hostage. The group says it is providing medical treatment to her. Though I think this is a poor attempt to show they are treating the hostages well. The hostage appears to be Israeli. pic.twitter.com/JDATGYenCr

— Joe Truzman (@JoeTruzman) October 16, 2023