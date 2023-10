Την ώρα που ο ισραηλινός στρατός φαίνεται πως βρίσκεται στην τελική ευθεία για την χερσαία επιχείρηση στη Γάζα, ένα νέο βίντεο, δείχνει τη στιγμή που Ισραηλινοί χτυπάνε μαχητές της Χαμάς την στιγμή που προσπαθούν να επιτεθούν από την θάλασσα στο Ασκελόν.

Πριν λίγη ώρα ακούστηκαν σειρήνες σε όλο το κεντρικό Ισραήλ

Όπως διακρίνεται στο βίντεο, περιπολικό σκάφος του Ναυτικού του Ισραήλ δείχνει να αποτρέπει απόπειρα επίθεσης της Χαμάς.

Fighters from the Israeli Navy eliminate Palestinian terrorists who tried to infiltrate Israel from the sea on Saturday morning. The location appears to be Ashkelon. pic.twitter.com/liWO8skeoa

— Joe Truzman (@JoeTruzman) October 14, 2023