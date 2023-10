Εληξε και το νέο τελεσίγραφο του Ισραήλ προς τους κατοίκους της βόρεια Λωρίδας της Γάζας προκειμένου να εκκενώσουν την περιοχή προς τον Νότο.

Η εντολή που δόθηκε από το Ισραήλ στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας να φύγουν προς τα νότια προκάλεσε τη «μαζική μετακίνηση» πληθυσμού εντός του παλαιστινιακού θύλακα, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ.

Την ίδια στιγμή το Al Jazeera μεταδίδει στη live κάλυψή του ότι τα τανκς του Ισραήλ παίρνουν θέσεις στα σύνορα με τη Γάζα, με το Ισραήλ να ετοιμάζεται για τη χερσαία επέμβαση.

Σύμφωνα με τη Haaretz, σειρήνες που προειδοποιούν για ρίψη ρουκετών ακούγονται στις ισραηλινές κοινότητες δίπλα στα σύνορα με τη Γάζα.

Λίγο αργότερα σήμανε νέος συναγερμός καθώς ρουκέτες εκτοξεύτηκαν προς το Τελ Αβίβ.

Η Χαμάς με νέο βίντεο δηλώνει ότι αναμένει την ώρα μηδέν με το μήνυμα «αυτό θα γίνει εάν ξεκινήσει η χερσαία επίθεση».

🇵🇸Hamas Publishes a Video title:

📌 Must Repost 🌍

“A message to the ground forces: This is what awaits you when you enter Gaza”

Muslim power 🤲❤️🤲#غزة_الآن #อิสราเอลฮามาส #Israel #طوفان_الاردن #طوفان_الاقصى_ #IsraeliWarCrimes #KSIFury #Palestine #HamasTerrorist #Gazagenocide pic.twitter.com/688tI5uDCK

