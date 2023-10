Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατηγόρησαν σήμερα την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ότι χρησιμοποιεί αμάχους ως «ανθρώπινες ασπίδες».

Επίσης η Χαμάς «κρύβει τρομοκρατική υποδομή σε περιοχές αμάχων» στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) με ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Σε έναν κατάλογο με «εγκλήματα πολέμου της Χαμάς», ο οποίος αναρτήθηκε στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δηλώνουν επίσης πως η Χαμάς συμμετέχει σε «βεβήλωση και ακρωτηριαμό νεκρών», «εσκεμμένους φόνους αμάχων» και «απαγωγή και ομηρεία αμάχων».

Η Χαμάς, η οποία κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας, επιτέθηκε αιφνιδιαστικά το πρωί του Σαββάτου στο Ισραήλ. Ένοπλοι Παλαιστίνιοι εισήλθαν στο Ισραήλ από την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα. Η παλαιστινιακή οργάνωση, η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, έχει έκτοτε εκτοξεύσει χιλιάδες ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ. Η χώρα απάντησε με σκληρές αντεπιθέσεις.

