Περίπου 260 πτώματα ανασύρθηκαν από τον χώρο ενός μουσικού φεστιβάλ στο νότιο Ισραήλ που δέχτηκε επίθεση από μαχητές της Χαμάς, λίγες ώρες μετά την αιφνιδιαστική επίθεση και εισβολή τους στη χώρα, το μεσημέρι του Σαββάτου (7/10).

Αργά την Κυριακή (8/10), η ισραηλινή υπηρεσία διάσωσης Zaka είπε ότι ανέσυρε εκατοντάδες πτώματα από το φεστιβάλ Supernova κοντά στη Γάζα.

Εικόνες και βίντεο που έχουν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, δείχνουν τους επισκέπτες του φεστιβάλ να τρέχουν έντρομοι και πανικόβλητοι για να σωθούν καθώς ένοπλα μέλη της Χαμάς τους επιτίθενται. Δυστυχώς ορισμένοι κατέληξαν να δολοφονούνται και άλλοι να κρατούνται όμηροι.

Νωρίς τη Δευτέρα (9/10), ο αντισυνταγματάρχης Jonathan Conricus, εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), είπε σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα «σχεδόν 48 ώρες μετά τη μάχη… η κατάσταση στο Ισραήλ είναι τρομερή».

Είπε ότι οι μάχες συνεχίζονται στο νότιο Ισραήλ και ότι ο Ισραηλινός Στρατός εκτιμά ότι πάνω από 1.000 μαχητές της Χαμάς εισήλθαν στο ισραηλινό έδαφος στην άνευ προηγουμένου επίθεση του Σαββάτου.

Προσέθεσε ότι 700 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν -άμαχοι και στρατιωτικό προσωπικό- και περισσότεροι από 2.100 τραυματίστηκαν. Με έναν «υψηλό αριθμό βαριά τραυματισμένων», αναμένονται περισσότεροι θάνατοι, σημείωσε. Δεν ήταν σαφές πόσα από τα πτώματα από το φεστιβάλ περιλαμβάνονταν ήδη στον συνολικό απολογισμό του Ισραήλ.

Όσοι κατάφεραν να σωθούν μιλούν για στιγμές έως και ώρες απόλυτου τρόμου αλλά και για εικόνες που δεν θα ξεχάσουν ποτέ.

Βίντεο από τον χώρο του φεστιβάλ:

Μία παρευρισκόμενη στο φεστιβάλ, ονόματι Ortel θυμάται το πρώτο σημάδι που μαρτύρησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Ήταν όταν ήχησε μία σειρήνα κοντά στην αυγή», προειδοποιώντας για ρουκέτες. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι η ομοβροντία των πυραύλων ακολουθήθηκε από αλλεπάλληλους πυροβολισμούς.

«Έκλεισαν το ρεύμα και ξαφνικά από το πουθενά μπήκαν μέσα και άρχισαν να πυροβολούν προς κάθε κατεύθυνση» είπε η Ortel στο Channel 12 του Ισραήλ.

«Πενήντα τρομοκράτες έφτασαν με φορτηγά, ντυμένοι με στρατιωτικές στολές», είπε.

Footage from the music festival that took place on the Israel-Gaza border before the Hamas attack

The fate of many of the participants remains unknown. They may have been killed or kidnapped. pic.twitter.com/YoZswCEj43

— NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2023