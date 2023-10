Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν το χωριό Χρόζα νοτιοανατολικά του Χάρκοβο στην Ουκρανία την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Ihor Klymenko.

«Από κάθε νοικοκυριό υπήρχαν άνθρωποι παρόντες» δήλωσε ο ίδιος σημειώνοντας ότι η επίθεση έγινε όσο βρισκόταν σε εξέλιξη κηδεία ενός Ουκρανού στρατιώτη, ενώ ανάμεσα στα θύματα είναι και ένα οκτάχρονο αγόρι.

Ο υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας κατηγόρησε τη Ρωσία για την επίθεση και δήλωσε ότι δεν υπήρχαν στρατιωτικοί στόχοι στην περιοχή. Η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει άμεσε τις συγκεκριμένες αναφορές.

The number of deaths in the village of Hroza increased to 55 people. pic.twitter.com/xa1GNQrCul

Αλλά την Παρασκευή το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti ανέφερε ότι ο ρωσικός στρατός είχε πραγματοποιήσει 20 αεροπορικές επιδρομές και επιθέσεις πυροβολικού σε ουκρανικούς στόχους στην περιοχή του Κουπιάνσκ – όπου βρίσκεται το χωριό Χρόζα. Ωστόσο δεν ανέφερε ούτε το όνομα του χωριού ούτε τον χρόνο που πραγματοποιήθηκαν οι επιθέσεις.

Το Interfax Ukraine επικαλούμενο τον τοπικό εισαγγελέα Dmytro Chubenko αναφέρει ότι ανάμεσα στους νεκρούς της επίθεσης ήταν η χήρα του στρατιώτη, ο γιος τους – επίσης στρατιώτης- και η νύφη τους.

Αυτοί που είχαν παραστεί στην τελετή κάθονταν για φαγητό όταν ο πύραυλος έπληξε ένα καφενείο και ένα παντοπωλείο στο χωριό, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Μιλώντας στην εκπομπή World Tonight του Radio 4, η Μαρία Αβντέεβα, ουκρανή αναλύτρια και δημοσιογράφος σε θέματα ασφάλειας, δήλωσε ότι κάποιος μπορεί να ενημέρωσε τον ρωσικό στρατό για την αγρυπνία.

«Μπορούμε να υποθέσουμε ότι κάποιος έδωσε τις πληροφορίες για τον τόπο και την ώρα της συγκέντρωσης αυτών των ανθρώπων», είπε.

«Από αυτά που βλέπουμε τώρα στα ρωσικά κανάλια προπαγάνδας, κυκλοφορούν πληροφορίες ότι υπήρχαν στρατιωτικές συγκεντρώσεις για την κηδεία, κάτι που είναι ψευδές και αναληθές, διότι πρόκειται κυρίως για μια πολιτική τελετή».

❗️ The number of dead in the village of #Hroza increased to 51, according to the head of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine Ihor Klymenko. Debris removal continues.

A three-day mourning period has been declared in Kharkiv Region from October 6 to October 8.

Zelenskyy… pic.twitter.com/nvpfRcVj6n

— NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2023