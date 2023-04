Η εφημερίδα Wall Street Journal αξίωσε χθες Σάββατο να απελευθερωθεί αμέσως ο Έβαν Γκέρσκοβιτς, ανταποκριτής της στη Μόσχα που συνελήφθη από την υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας FSB και αντιμετωπίζει κατηγορίες για «κατασκοπεία»

Να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν χαρακτήρισε «γελοίο», το όλο θέμα, περί κατασκοπείας.

Ο κ. Γκέρσκοβιτς, 31 ετών, γιος ζευγαριού εβραίων που εγκατέλειψε τη Σοβιετική Ένωση για να εγκατασταθεί στην Αμερική, σύμφωνα με προφίλ του που δημοσίευσε η WSJ χθες, έχει εργαστεί στο παρελθόν για τις εφημερίδες New York Times και Moscow Times και για το Γαλλικό Πρακτορείο. Κατά όσα είναι γνωστά, συνελήφθη την Τετάρτη σε εστιατόριο στην Εκατερίνεμπουργκ, στα Ουράλια.

Είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνεται ξένος δημοσιογράφος και κατηγορείται για «κατασκοπεία» από την εποχή του ψυχρού πολέμου.

«Η υπόθεση του Έβαν αποτελεί κακοήθη προσβολή στην ελευθεροτυπία και πρέπει να προκαλέσει αγανάκτηση σε όλους τους ελεύθερους ανθρώπους και σε όλες τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο», έκρινε η εφημερίδα σε σχόλιο της.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη ότι ο ανταποκριτής της Wall Street Journal, Ίβαν Γκερσκόβιτς συνελήφθη στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ των Ουραλίων ως ύποπτος για κατασκοπεία.

«Η FSB απέτρεψε την παράνομη δραστηριότητα του διαπιστευμένου ανταποκριτή (…) του γραφείου στη Μόσχα της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal, υπηκόου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ίβαν Γκερσκόβιτς», ανέφερε η FSB σε ανακοίνωσή της την οποία επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων διευκρινίζοντας ότι ο δημοσιογράφος ήταν ύποπτος για «κατασκοπεία» προς όφελος της Ουάσιγκτον.

